سرهنگ قلابی نیروی انتظامی دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه 23 اردیبهشت امسال وقوع یک فقره سرقت مسلحانه از مغازه فروش قطعات رایانه ای به کلانتری 103 گاندی اطلاع داده شد.

با حضور مأموران در محل حادثه در پاساژ پایتخت ، صاحب مغازه در اظهارات اولیه خود به مأموران گفت : امروز یک نفر با لباس شخصی و در حالیکه خود را سرهنگ و مسئول خرید ناجا معرفی کرده بود ، به مغازه محل کارم مراجعه و به بهانه قرار دادن اسلحه در داخل کیف دستی همراهش ، یک اسلحه کمری را از زیر لباسش خارج و آنرا در داخل یک کیف دستی قرار داد و در حالیکه من در آن شرایط به او اعتماد کرده بودم ، در یک لحظه با سرقت تعدادی از قطعات رایانه ای گران قیمت از داخل مغازه متواری شد .

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه 3 تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار اداره یکم مبارزه با سرقت های مسلحانه پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با تشکیل پرونده با موضوع سرقت مسلحانه و ارجاع پرونده به اداره یکم پلیس آگاهی ، کارآگاهان در اولین مرحله از رسیدگی به این پرونده به تحقیق از مالباخته پرداختند .

کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی ، در شرایطی که هیچگونه مشخصات حقیقی از متهم پرونده وجود نداشت ، با بهره گیری از تصاویر بدست آمده از دوربین های مداربسته و مجموعه اقدامات پلیسی موفق به شناسایی هویت متهم به نام "مهدی . ن" 40 ساله شدند .

با شناسایی هویت "مهدی . ن" ، کارآگاهان در ادامه تحقیقات خود موفق به شناسایی مخفیگاه و محل های تردد متهم در خیابان پیروزی شده که سرانجام ظهر روز 14 تیر موفق به دستگیری متهم شدند .

در زمان دستگیری، متهم به محض اطلاع از حضور کارآگاهان در محل اقدام به کشیدن و مسلح کردن اسلحه کرد که با واکنش سریع کارآگاهان و قبل از هرگونه اقدام برای تیراندازی، دستگیر و خلع سلاح شد. در بازرسی از متهم علاوه بر کشف یک قبضه سلاح کمری ، تعداد 16 عدد فشنگ جنگی ، یک عدد بی سیم دستی ، یک عدد کارت شناسایی جعلی و دهها بسته حاوی موادمخدر کشف شد .

در ادامه تحقیقات پلیسی، متهم در اعترافات اولیه خود به خرید و تهیه سلاح از مرزهای غربی کشور اعتراف و عنوان داشت که با استفاده از تجهیزات نظامی و معرفی خود به عنوان مأمور ، بنا بر اظهارات خود اقدام به اخاذی از فروشندگان موادمخدر کرده و موادمخدر کشف شده از وی نیز متعلق به این افراد می باشد .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: با اشاره به اعترافات صریح متهم در خصوص جعل و سوء استفاده از عنوان مأمور و با توجه به شیوه و شگرد متهم در سرقت از مغازه فروش قطعات رایانه ای و احتمال ارتکاب دیگر جرایم مختلف در قالب مأمور و استفاده از سلاح گرو در سرقتهای مختلف، دستور انتشار بدون پوشش تصور متهم از سوی بازپرس پرونده صادر شده است. از تمامی مالباختگان و شکات احتمالی که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند دعوت می شود تا جهت طرح و پیگیری شکایات خود به ادراه یکم مبارزه با سرقتهای مسلحانه پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.