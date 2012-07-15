صلیب سرخ آزادی کارمند ربوده شده‌ خود در یمن را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، "بنجامین مالبرانک" یکی از کارکنان کمیته بینالمللی صلیب سرخ که در 21 آوریل (2 اردیبهشت) توسط افراد مسلح در نزدیکی شهر حدیده در شمال یمن ربوده شده بود، آزاد شد.
"اریک مارکله" رئیس عملیات کمیته بینالمللی صلیب سرخ یمن گفت: بازگشت همکارمان در صحت و سلامت، ما را آسودهخاطر کرد و بسیار خوشحال شدیم.
وی افزود: در اینجا از تمامی کسانی که در این هفتههای طولانی و سخت از ما پشتیبانی کردند کمال تشکر را داریم؛ چرا که با کمک آنها اینک بنجامین میتواند بهزودی به خانواده خود محلق شود.
این کارمند صلیب سرخ روز شنبه دوم اردیبهشت 1391 حدود 5 عصر به وقت محلی در 30 کیلومتری شهر حدیده ربوده شد. وی سوار بر اتومبیل کمیته بینالمللی صلیب سرخ در راه فرودگاه بود.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ از 1962 در یمن فعال بوده و به غیرنظامیان آسیبدیده از درگیریهای متعددی که مردم این کشور را به ستوه آورده، کمکرسانی کرده است.
این کمیته هم اینک در سراسر یمن از شمال تا جنوب فعال است و به بیخانمانهای داخلی و دیگر افراد نیازمند کمکهای امدادی، تجهیزات درمانی و دارو ارائه میدهد. کمیته بینالمللی صلیب سرخ در حال حاضر در یمن بیش از 200 کارمند دارد که 50 نفر از آنها از ملیتهای دیگر هستند.
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