تصفیه خانه 5 شهرک صنعتی آذربایجان غربی امسال افتتاح می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد موسوی ظهر یکشنبه در بازدید از شهرک صنعتی بوکان با بیان اینکه این تصفیه خانه ها در شهرهای مهاباد، بوکان، میاندوآب، سلماس و ماکو آماده افتتاح است افزود: برای احداث هر کدام از این تصفیه خانه ها بیش از 900 میلیارد تومان هزینه می شود.
وی درادامه از احداث سه شهرک صنعتی در استان نیز خبر داد وگفت: سه شهرک صنعتی ماکو، شوط و پلدشت در حال احداث هستند.
موسوی در ادامه به واگذاری زمین در 19 شهرک صنعتی استان به متقاضیان اشاره کرد و افزود: در سال جاری زیرساختهای شهرکهای صنعتی از جمله شبکه گازرسانی، برق، آب و زیباسازی شهرکها در دست اقدام است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی اضافه کرد: در حال حاضر 820 واحد در شهرکهای صنعتی فعالیت دارد که در این راستا برای 17 هزار نفر به صورت مستقیم و برای 80 هزار نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال فراهم شده است.
موسوی ادامه داد: نامگذاری سال جاری به عنوان تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط رهبر معظم انقلاب که در تداوم نامگذاری سال 90 به نام جهاد اقتصادی صورت گرفت، نشاندهنده دغدغه اصلی مقام معظم رهبری برای افزایش بیش از پیش توجه به بخش تولید و اقتصاد و کارآفرینی در جامعه است.
وی یادآور شد: این نامگذاری وظیفه مسئولان و دستاندرکاران بخشهای دولتی و خصوصی را حساس تر کرده به طوری که آنان باید با شناخت بیش از پیش مشکلات بخش صنعت و معدن و تلاش برای رفع آنها زمینه تحقق حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی را فراهم کنند.
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