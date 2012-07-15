بیانیه وزارت خارجه درباره تعیین عمان به عنوان حافظ منافع ایران در انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، بدنبال مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر کاهش سطح مناسبات دیپلماتیک با دولت انگلیس و واکنش نسنجیده و عجولانه لندن که منجر به تعطیلی سفارت خانه های دو کشور شد ، دولت جمهوری اسلامی ایران پس از رایزنی های فشرده و بر پایه روابط مودت آمیز ، دولت پادشاهی عمان را به عنوان حافظ منافع کشورمان در انگلیس تعیین نمود که مورد موافقت طرف مقابل قرار گرفت.

همچنین دولت انگلیس کشور سوئد را بعنوان حافظ منافع خود معرفی کرد که مورد پذیرش کشورمان قرار گرفت. در حال حاضر، جمهوری اسلامی ایران بدنبال اتخاذ تمهیدات و اقدامات لازم برای تعیین ساز و کار مناسب با دولتهای عمان و سوئـد بـرای تنظیم امور بخصوص ارائـه خدمات کنسولی بـه هموطنان مقیم انـگلیس است.



از سوی دیگر وزارت امور خارجه کشورمان ادعای وزارت امور خارجه انگلیس مبنی بر دخالت نهادهای حکومتی در وقایع رخ داده مرتبط با سفارت انگلیس در تهران را، موهن، غیر واقع بینانه و مردود شمرده و آن را متناقض با موضع رسمی وزارت امور خارجه و قوانین کشورمان دانست و تأکید کرد: بدیهی است تغییر رفتار و ادبیات سیاسی دولتمردان انگلیس در قبال جمهوری اسلامی ایران اصلی ترین ملاحظه مسئولین ذیربط در بررسی بازنگری در روابط دو کشور در زمان مقتضی خواهد بود.

