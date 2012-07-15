شیراز و تهران فاتح مسابقات بدمینتون المپیاد ورزشی دانشجویان کشور شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش انفرادی این مسابقات که صبح روز یکشنبه با حضور 36 ورزشکار برگزار شد، شرکت کنندگان پس از انجام 40 دیدار به رقابتهای خود پایان دادند و در نهایت کثری اصولی از دانشگاه شیراز به مقام قهرمانی رسید.

در این بخش مجتبی کاظم پور از یزد نیز دوم شد و شاهین شاکری از ارومیه و سعید بابیانی از دانشگاه امام رضا (ع) مشهد مقام سوم را به صورت مشترک کسب کردند.

در بخش دونفره نیز محمدرضا مطیع و محمد سعادت از تهران به مقام قهرمانی رسیدند و سعید بای و احمدرضا خان احمدی از اصفهان بر سکوی نایب قهرمانی ایستادند.

همچنین محسن خاورزاده و مسعود زارعی از دانشگاه شهید رجایی تهران و رسول یاعلی و مازیار بشیری از دانشگاه خوارزمی تهران مشترکا مقام سوم بخش دونفره را کسب کردند.

این مسابقات با حضور 36 ورزشکار و انجام 42 بازی در سالن شهید رجایی ارومیه به پایان رسید.

رقابتهای یازدهمین المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشجویان پسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور با حضور 3500 ورزشکار در 12 رشته ورزشی فوتبال، بسکتبال، والیبال، فوتسال، هندبال، تنیس روی میز، بدمینتون، شنا، دو میدانی، تکواندو و کشتی آزاد و فرنگی در ارومیه پی گیری می شود.