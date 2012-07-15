رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر از مذاکره با "اروین" که در بازی تدارکاتی ایران برابر آلبانی با پیراهن هشت بازی می‌کرد خبر داد و ضمن بیان مطلب فوق افزود: با این بازیکن مذاکراتی خوبی داشتیم اما هنوز تکلیف سزار مشخص نیست. این بازیکن نمی‌تواند بدون توافق با ما به تیم دیگری برود اما به نظر می‌رسد این مهاجم برزیلی به گونه‌ای عمل می‌کند که اگر هم برگردد به درد ما نخورد.

وی با بیان اینکه مدیران باشگاه النصر و مدیر برنامه‌های این بازیکن حاضر به مذاکره با باشگاه سپاهان شدند، افزود: منتظر پاسخ فیفا در مورد شکایت از این بازیکن هستیم و تا زمانیکه فیفا رای نهایی‌اش را صادر نکرده و یا این بازیکن از ما رضایت‌نامه دریافت نکند، نمی‌تواند در تیم دیگری بازی کند.

مدیر تیم فوتبال سپاهان اضافه کرد: متاسفانه در این مدت یکسری با بی انصافی و بدون اینکه از مفاد قرارداد سزار با ما اطلاع دقیقی داشته باشند، از باشگاه سپاهان انتقادات زیادی کردند. البته درحالیکه افرادی حقوقی نبوده و نیستیم اما قراردادی که با این بازیکن بستیم، هیچ مشکلی ندارد و امروز حق با باشگاه سپاهان است.

وی در مورد اینکه سپاهان در این فصل تنها یک دروازه‌بان مطرح به نام محمدباقر صادقی را در اختیار دارد که این گلر هم در بازی‌های مهم امتحان پس نداده است، تصریح کرد: صادقی گلر با استعدادی است و در مشورتی که با کارشناسان داشتم، به این نتیجه رسیدم که وی دروازه‌بان آینده تیم فوتبال ایران خواهد بود. البته تکیه بر این دروازه‌بان ریسک 10 درصدی است زیرا در همه رده‌های ملی باز کرده و تیم ذوب‌آهن را در مسابقات مهم همراهی کرده است.

خوروش در پایان حضور خلعتبری در سپاهان را یک وزنه روحی بسیار خوب برای این تیم دانست و گفت: شرایط تیم خوب است و با دیدار تدارکاتی مقابل تیم جوانان ایران آماده حضور در مسابقات لیگ برتر می‌شویم.