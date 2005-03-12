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۲۲ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۰۳

مدير جشنواره كروسو فرانسه در گفت و گو با خبرگزاري "مهر":

ژرژ پسي : فيلم هاي صنعتي ايراني ضعيف اند

فيلم هاي ايراني بسياري را در فرانسه ديده ام كه داراي يك نوع كيفيت خاصي است ، در حالي كه درفيلم هاي صنعتي ايراني شاهد آن كيفيت نيستيم . به نظر من ايراني ها بايد روي فيلم هاي صنعتي بيشتر و بهتر كاركنند .

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر " ژرژپسي  مدير جشنواره فرهنگ وصنعت كروسو فرانسه با اشاره به اين مطلب به خبرنگار سينمايي گفت : به همين خاطر تصور مي كنم  فيلم هاي صنعتي ايراني ضعيف اند .

اين فيلمساز و محقق فرانسوي در ادامه افزود : نبايد تصور كرد كه فيلم صنعتي يك هنر است ، بلكه بايد فكر كرد كه يك صنعت است و دسته بندي هاي مختلفي در خصوص اين نوع فيلم ها بايد انجام شود .

وي در ادامه  جشنواره هاي تخصصي همچون جشنواره فيلم فرهنگ وصنعت را پرمخاطب تلقي كرد  و با تاكيد براينكه مي توان جشنواره ها را  با موضوعات خاص ، دسته بندي كرد گفت : فكر مي كنم فقط نبايد علاقمند به سينما به اين جشنواره بيايند ، بلكه صاحبان صنايع و سفارش دهندگان فيلم هاي صنعتي هم مي توانند اين فيلم ها را ببينند و دقت داشته باشند كه آنها چه راهي را براي معرفي صنعت خود به كار بسته اند و مخاطب جشنواره اين سه گروه هستند و كاري كه اين جشنواره مي كند بايد آدم هاي اين كار را دور هم جمع كند ، همانند كاري كه ما در كروسو مي كنيم . و فكر مي كنم اين جشنواره در كشور شما به عنوان نمونه است كه سال ديگر بتوانيد صاحبان صنايع را دور هم جمع كنيد .

وي از تلفيق هنرو صنعت در اين فيلم ها گفت : اول نبايد فكر كنيم كه فيلم صنعتي يك هنر است ، بلكه بايد بينديشيم كه يك صنعت است وبه همين علت اصراردارم كه در اين فيلم ها دسته بندي صورت گيرد و درهر طبقه اي تعريفي مي توان كرد . مشكلات صنعتي ، توليد ، ايمني كار ، فروش، بازاريابي ، مالي را مي توان دسته بندي كرد و صاحبان صنايع درهردسته مي توانند فيلمي داشته باشند .

مدير جشنواره كروسو وجود چنين جشنواره هاي موضوعي ، بخصوص تخصصي تر را بسيار مهم تلقي كرد و گفت : اين جشنواره ها در دنيا بسيار است . مثلا جشنواره راه آهن ، زيرآب ، توريست و . . .

وي ادامه داد : من 40 سال است درگير فيلمسازي صنعتي هستم و آرشيو بزرگي از فيلم هاي صنعتي دارم كه حدود 10 هزار فيلم مي شود و همه دسته بندي خاصي دارد كه نامش آرشيو ملي فيلم هاي صنعتي فرانسه است .  هفت سال پيش شهردار كروسو وقتي ديد من آرشيو كاملي از اين نوع فيلم ها دارم ، مديريت جشنواره كروسو را به من داد .  جشنواره ما در بخش ملي 16 بخش دارد و در بخش بين الملل كه امسال براي اولين بار برگزار مي شود ، 10 بخش در نظر گرفته شده است .

آرشيو ملي فرانسه مورد استفاده مورخان ، جامعه شناسان ، سينما گران ، دانشگاه ها و همچنين محققان صنايع است .

 

کد مطلب 165060

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