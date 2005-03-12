ژرژ پسي : فيلم هاي صنعتي ايراني ضعيف اند

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر " ژرژپسي مدير جشنواره فرهنگ وصنعت كروسو فرانسه با اشاره به اين مطلب به خبرنگار سينمايي گفت : به همين خاطر تصور مي كنم فيلم هاي صنعتي ايراني ضعيف اند .

اين فيلمساز و محقق فرانسوي در ادامه افزود : نبايد تصور كرد كه فيلم صنعتي يك هنر است ، بلكه بايد فكر كرد كه يك صنعت است و دسته بندي هاي مختلفي در خصوص اين نوع فيلم ها بايد انجام شود . وي در ادامه جشنواره هاي تخصصي همچون جشنواره فيلم فرهنگ وصنعت را پرمخاطب تلقي كرد و با تاكيد براينكه مي توان جشنواره ها را با موضوعات خاص ، دسته بندي كرد گفت :

فكر مي كنم فقط نبايد علاقمند به سينما به اين جشنواره بيايند ، بلكه صاحبان صنايع و سفارش دهندگان فيلم هاي صنعتي هم مي توانند اين فيلم ها را ببينند و دقت داشته باشند كه آنها چه راهي را براي معرفي صنعت خود به كار بسته اند و مخاطب جشنواره اين سه گروه هستند و كاري كه اين جشنواره مي كند بايد آدم هاي اين كار را دور هم جمع كند ، همانند كاري كه ما در كروسو مي كنيم . و فكر مي كنم اين جشنواره در كشور شما به عنوان نمونه است كه سال ديگر بتوانيد صاحبان صنايع را دور هم جمع كنيد .

وي از تلفيق هنرو صنعت در اين فيلم ها گفت : اول نبايد فكر كنيم كه فيلم صنعتي يك هنر است ، بلكه بايد بينديشيم كه يك صنعت است وبه همين علت اصراردارم كه در اين فيلم ها دسته بندي صورت گيرد و درهر طبقه اي تعريفي مي توان كرد . مشكلات صنعتي ، توليد ، ايمني كار ، فروش، بازاريابي ، مالي را مي توان دسته بندي كرد و صاحبان صنايع درهردسته مي توانند فيلمي داشته باشند .

مدير جشنواره كروسو وجود چنين جشنواره هاي موضوعي ، بخصوص تخصصي تر را بسيار مهم تلقي كرد و گفت : اين جشنواره ها در دنيا بسيار است . مثلا جشنواره راه آهن ، زيرآب ، توريست و . . .

وي ادامه داد : من 40 سال است درگير فيلمسازي صنعتي هستم و آرشيو بزرگي از فيلم هاي صنعتي دارم كه حدود 10 هزار فيلم مي شود و همه دسته بندي خاصي دارد كه نامش آرشيو ملي فيلم هاي صنعتي فرانسه است . هفت سال پيش شهردار كروسو وقتي ديد من آرشيو كاملي از اين نوع فيلم ها دارم ، مديريت جشنواره كروسو را به من داد . جشنواره ما در بخش ملي 16 بخش دارد و در بخش بين الملل كه امسال براي اولين بار برگزار مي شود ، 10 بخش در نظر گرفته شده است .