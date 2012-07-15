انجام تمرین در ساعات قبل از افطار ممنوع است/ تعطیلی مسابقات در لیالی قدر

به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام سایت فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان درباره برگزاری رقابت‌های فوتبال در ماه مبارک رمضان نامه‌ای خطاب به مدیران باشگاه‌های فوتبال کشور نوشت که در آن آمده است: مدیران محترم باشگاههای کشور رمضان ماه ضیافت خداست. ماهی که باارزش‌ترین شب سال در آن واقع شده است و آنکه در این ماه پر فضیلت بازنده باشد، چه باخت سنگینی داده است.

در این نامه همچنین خاطر نشان شده است: فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران همواره به پاسداشت ارزش ها و شعائر دینی تاکید ورزیده و در این برهه هم ارشادات حضرات آیات عظام و مراجع محترم تقلید را به عنوان راهنمایی راهگشا سرلوحه برنامه ها قرار داده و اعلام می‌دارد:

1- در ماه مبارک رمضان کلیه مسابقات یک ساعت و نیم بعد از افطار برگزار می‌شود.

2- به تبع انجام بازی‌ها در آن ساعت، اصول حرفه‌ای ایجاب می‌کند که تمرینات تیم‌ها نیز همزمان با ساعت بازیها برگزار شود، لذا انجام تمرین در ساعات قبل از افطار ممنوع است.

3- برگزاری مراسم فرهنگی جهت ترویج و گسترش فرهنگ اسلامی در فوتبال، بین دو نیمه مسابقات ضروری و مورد تاکید است.

4- در ایام لیایی قدر مسابقات تعطیل خواهد بود تا اهالی فوتبال از فضیلت آن شب‌های عزیز محروم نشوند و ما را نیز از دعای خیر خود برخوردار سازند.

5- اطمینان کامل داریم توجه به ارزش‌های اسلامی و رعایت موازین شرعی می‌تواند فوتبال ما را زودتر به آنچه به عنوان هدف به آن می‌نگرد، رسانده و در سالم سازی محیط آن تاثیر بسیار داشته باشد.