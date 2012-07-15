  1. ورزش
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۵

کفاشیان خطاب به باشگاه‌ها:

انجام تمرین در ساعات قبل از افطار ممنوع است/ تعطیلی مسابقات در لیالی قدر

انجام تمرین در ساعات قبل از افطار ممنوع است/ تعطیلی مسابقات در لیالی قدر

رئیس فدراسیون فوتبال در نامه‌ای به تیم‌های حاضر در مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور تاکید کرد تمرینات خود را پس از افطار برگزار کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام سایت فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان درباره برگزاری رقابت‌های فوتبال در ماه مبارک رمضان نامه‌ای خطاب به مدیران باشگاه‌های فوتبال کشور نوشت که در آن آمده است: مدیران محترم باشگاههای کشور رمضان ماه ضیافت خداست. ماهی که باارزش‌ترین شب سال در آن واقع شده است و آنکه در این ماه پر فضیلت بازنده باشد، چه باخت سنگینی داده است.

در این نامه همچنین خاطر نشان شده است: فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران همواره به پاسداشت ارزش ها و شعائر دینی تاکید ورزیده و در این برهه هم ارشادات حضرات آیات عظام و مراجع محترم تقلید را به عنوان راهنمایی راهگشا سرلوحه برنامه ها قرار داده و اعلام می‌دارد:

1- در ماه مبارک رمضان کلیه مسابقات یک ساعت و نیم بعد از افطار برگزار می‌شود.

2- به تبع انجام بازی‌ها در آن ساعت، اصول حرفه‌ای ایجاب می‌کند که تمرینات تیم‌ها نیز همزمان با ساعت بازیها برگزار شود، لذا انجام تمرین در ساعات قبل از افطار ممنوع است.

3- برگزاری مراسم فرهنگی جهت ترویج و گسترش فرهنگ اسلامی در فوتبال، بین دو نیمه مسابقات ضروری و مورد تاکید است.

4- در ایام لیایی قدر مسابقات تعطیل خواهد بود تا اهالی فوتبال از فضیلت آن شب‌های عزیز محروم نشوند و ما را نیز از دعای خیر خود برخوردار سازند.

5- اطمینان کامل داریم توجه به ارزش‌های اسلامی و رعایت موازین شرعی می‌تواند فوتبال ما را زودتر به آنچه به عنوان هدف به آن می‌نگرد، رسانده و در سالم سازی محیط آن تاثیر بسیار داشته باشد.

کد مطلب 1650600

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