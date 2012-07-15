به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد بشیری در مراسم تودیع و معارفه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پاکدشت که ظهر یکشنبه با حضور کارگر معاون اداری مالی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در نمازخانه این اداره برگزار شد، افزود: در نظام اسلامی خدمت صادقانه و بی منت به مردم از ارزش والایی برخوردار است و با تفکر ایمانی و خدایی می توان به این مقصود رسید.

وی اضافه کرد: خوشبختانه این ارزش در مدیران جهاد کشاورزی به وضوح دیده می شود و خدمات این عزیزان سبب شده که امروز روستاییان با شوق و ذوق بیشتری برای ماندن در روستاها و ادامه کار کشاورزی امیدوارتر شوند.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با تغییر نگاه کشاورزان از روش سنتی به مکانیزه، درصد بهره وری بالاتر رفته و عایدات بیشتری نصیب این قشر زحمت کش می شود.

وی به اهمیت و نقش کشاورزی نیز اشاره کرد وبیان داشت: امیدواریم با حمایت از تولید و تولید کنندگان و بسترسازی مناسب برای علمی کردن بخش تولید، گام های محکم و مؤثری در راستای تحقق سند چشم انداز 20 ساله توسعه ملی برداشته شود و شاهد شکوفایی اقتصادی و تولید پایدار باشیم.

بشیری افزود: داشتن برنامه مدون و مناسب برای توسعه شهرستان، نخستین گام برای کشاورزی پایدار در سطح شهرستان است و رسیدن به این امر نیازمند تعامل و تلاش تمامی دستگاه های اجرایی در بخش کشاورزی خواهد بود.

وی تصریح کرد: بدون تردید، نقش دولت در تحقق تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اثربخش است که می ‌تواند با تحقق این مهم، واردات بی ‌رویه را به‌ طور جدی مدیریت و ساماندهی کند.

حمایت از تولید ملی به معنای بسته شدن کامل مرزها نیست

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: حمایت از تولید ملی به معنای بسته شدن کامل مرزها نیست، بلکه باید تعرفه‌ ها و نرخ ارز به شکل ساماندهی شود که تولیدکننده داخلی بتواند در رقابتی منطقی با کالاهای بیگانه، کیفیت خود را افزایش دهد.

وی بیان داشت: حمایت از تولید داخلی باعث می ‌شود تا توان تولید محصولات راهبردی در کشور افزایش یابد که در صورت تحقق این مهم، وابستگی در بخش کالاهای اساسی به خارج از مرزها کم خواهد شد و قدرت چانه‌ زنی در مراودات بین‌المللی بالاتر می ‌رود.

بشیری اظهار داشت: برای کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران که همواره مورد هجوم طرف های خارجی است، خودکفایی در تأمین نیازهای داخلی یک ضرورت غیرقابل کتمان و یک برگ برنده است.