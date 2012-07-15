به گزارش خبرنگار مهر، محمد داورزنی ظهر یکشنبه در مجمع انتخابات هیئت والیبال استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر در سال‌های اخیر حضور خوبی در عرصه والیبال داشته است و با حمایت اسپانسرهای خوب می‌تواند تیم‌های خوبی را به لیگ برتر معرفی کند که زمینه‌ساز حضور بازیکنان والیبال این استان در تیم ملی باشد.

وی بر ضرورت برگزاری مسابقه با تیم‌های بزرگ والیبال جهان تاکید کرد و افزود: بازی با تیم‌های بزرگ والیبال جهان تاثیر بسیار زیادی در رشد و ارتقای سطح کیفی تیم ملی و بلوغ فکری و ذهنی بازیکنان دارد که با برگزاری این مسابقات می توانیم به رشد والیبال کشور کمک کنیم.

رئیس فدارسیون والیبال نداشتن تجربه را یکی از دلایل فاصله تیم ملی والیبال ایران با تیم‌های بزرگ جهان عنوان کرد و ادامه داد: فاصله ما با تیم‌های درجه یک والیبال جهان کم شده است که می توانیم با افزایش تجربه بازیکنان ملی‌پوش این فاصله را کمتر کنیم.

وی به برخی از برنامه‌ریزی صورت گرفته در این راستا اشاره کرد و تصریح کرد: تیم ملی با تیم‌های ملی روسیه، اسلونی، مصر و لهستان دیدار دوستانه برگزار می‌کند که این مسابقات می‌تواند تجربه بسیار خوبی برای بازیکنان ملی‌پوش ما باشد.

داورزنی تیم ملی والیبال را عصاره‌ای از بهترین بازیکنان والیبال کشور عنوا کرد و خاطرنشان ساخت: تلاش می‌کنیم برای انتخاب بازیکنان ملی‌پوش نفرات را از بین همه استعدادهای والیبال انتخاب کنیم تا بتوانیم بهترین نفرات را در تیم ملی والیبال داشته باشیم.

وی به برگزاری کلاس های متعدد اموزشی در قاط مختلف کشور اشاره کرد و گفت: برگزاری این دوره‌ها در راستای پایدار کردن تخصص‌های مختلف در رشته والیبال برگزار می‌شود.

رئیس فدراسیون والیبال موفقیت‌های این فدراسیون را حاصل تلاش همه اعضای خانواده والیبال دانست و بیان داشت: برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌ در والیبال انجام شده تا بتوانیم به موفقیت دست یابیم.

داورزنی به جایگاه والیبال ایران در رنکینگ جهانی این رشته ورزشی اشاره کرد و افزود: ایران از بسیاری از تیم‌های آسیایی وضعیت بهتری دارد و احتمالا پس از مسابقات المپیک در جایگاه بهترین تیم آسیایی قرار بگیرد.

وی با ابراز تاسف بابت عدم صعود تیم ملی والیبال به المپیک اظهار داشت: تلاش بسیاری زیادی برای صعود به المپیک انجام دادیم و در حالی که نیمی از تیم‌های شرکت‌کننده را شکست دادیم، موفق به صعود نشدیم.