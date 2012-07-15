ساخت مجتمع رفاهی در دامنه کوه سهند شهرستان اسکو

به گزارش خبرگزاری مهر ، تراب محمدی بعد از ظهر امروز یکشنبه با اشاره به افزایش زیرساخت های گردشگری در شهرستان اسکو افزود: این مجتمع رفاهی در راستای توسعه گردشگری روستای عنصرود و بهره برداری بهینه از موقعیت جغرافیایی و طبیعی این روستا با مشارکت بخش خصوصی راه اندازی می شود.

وی ساخت سرویس های بهداشتی، نمازخانه، بوفه، آلاچیق و محوطه سازی را از دیگر اقدامات انجام شده در راستای بستر سازی و توسعه گردشگری در روستای عنصرود عنوان کرد.

محمدی اعتبار اولیه طرح ساخت مجتمع رفاهی عنصرود را یک و نیم میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: طرح ساخت این مجتمع در زمینی به مساحت هزار متر مربع در اوایل امسال آغاز شده و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اعلام کرد: با بسترسازی های انجام شده در روستای عنصرود، میزان گردشگرپذیری در این روستا 70 برابر شده است.

محمدی علت انتخاب روستای عنصرود به عنوان روستای هدف گردشگری را مجموعه ای از زیبایی های طبیعی و تاریخی آن عنوان کرد که قابلیت سرمایه گذاری و جذب گردشگر را دارد.

وی همچنین در تشریح جاذبه های روستای عنصرود گفت: مسجد و حمام تاریخی صخره ای، کوه زیبای سلطان، چشمه آغ بولاغ و کوسان (چوسان) سوئی و گل محمدی مجموعه ای از زیبایی های طبیعی و تاریخی را در این روستا بوجود آوردند تا عنصرود تبدیل به روستای هدف گردشگری شود.

محمدی همچنین ادامه داد: روستای عنصرود از نعمت مراتع و باغات، فضای طبیعی و بکر برخوردار بوده و بستر مساعد و مناسبی را برای سرمایه گذاری بخش های خصوصی فراهم کرده است.

محمدی با اشاره به سرمایه گذاری های انجام شده در این منطقه اظهار داشت: با توجه به موقعیت طبیعی و جغرافیایی روستای عنصرود و واقع شدن آن در شهرستان اسکو تقویت زیرساختها و تحکیم و بستر سازی، توسعه گردشگری و امکانات رفاهی این منطقه مورد توجه خاصی بوده است.