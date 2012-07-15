تغییر استاندار خوزستان شایعه است/ استان از بی ثباتی ضربه می خورد

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بحثها و خبرهایی که این روزها در محافل مختلف استان خوزستان در خصوص تغییر استاندار مطرح می شود بیشتر شایعه است تا اخبار رسمی تائیده شده و موضوع جابه جایی استاندار خوزستان به هیچ وجه مورد موافقت و تائید مجمع نمایندگان استان خوزستان نیست.

وی افزود: متاسفانه استان خوزستان در سالهای اخیر از بی ثباتی مدیریتی ضربه های فراوانی متحمل شده است و دامن زدن به شایعات تغییر استاندار به هیچ وجه به سود منافع استان نیست و انتظار می رود نمایندگان در مطرح کردن این موارد دقت لازم را به خرج دهند.



جلیلی تاکید کرد: قرار نیست وقتی یک نفر با استاندار مخالفتی یا اختلاف عقیده ای داشته باشد خواستار تغییر استاندار شود و منافع یک استان را به خطر بیندازد. باید در استان خوزستان این امر را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهیم که نباید به خاطر منافع شخصی منافع استان را فراموش کنیم و به آن ضربه بزنیم.



نماینده مردم مسجدسلیمان تصریح کرد: تا زمانیکه دولت تشخیص دهد استاندار خوزستان باید در جایگاه خود باشد مدیران و دلسوزان استان باید از وی حمایت کنند؛ ضمن اینکه به نظر من در این شرایط هیچ فردی بهتر از حجازی نمی تواند برای استان مفید و موثر باشد.



جلیلی افزود: هر فرد جدیدی که در این شرایط سکان هدایت استانداری خوزستان را به دست بگیرد زمان لازم دارد که شرایط فرهنگی، قومیتی، عمرانی و اقتصادی استان را بشناسد این در حالی است که تا پایان عمر دولت دهم تنها یک سال مانده و فرد جدید به هیچ وجه نمی تواند برای استان موثر واقع شود.



وی عنوان کرد: البته گزینه هایی که در محافل مختلف برای تصدی استانداری خوزستان مطرح می شود به هیچ توانایی بالاتری نسبت به استاندار فعلی ندارد ضمن اینکه نظر مجمع نمایندگان استان خوزستان به هیچ وجه برکناری حجازی از استانداری خوزستان نیست. بر همین اساس در این شرایط بقای حجازی در سمت خود بیشتر به سود استان و منافع آن است.



جلیلی گفت: وقتی منافع و هزینه های رفتن حجازی را کنار هم بگذاریم می بینیم که ماندن وی در این شرایط که تنها یک سال از عمر دولت باقی مانده به سود استان است به همین دلیل همه افراد دلسوز از جمله نمایندگان مردم در مجلس باید از استاندار حمایت کنند و با طرح مسائل حاشیه ساز روند توسعه استان را کند نکنند.



نماینده مردم مسجدسلیمان عنوان کرد: خوشبختانه شخص استاندار تسلط مناسبی بر کارهای عمرانی که یکی از ضروری ترین نیازهای استان به شمار می روند دارد و کارنامه عمرانی وی در مدت پنج سال اخیر این گفته را تائید می کند.