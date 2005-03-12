كلاس ارتقاي داوري بين المللي كشتي فرنگي درقم برگزار شد

به گزارش خبرنگار " مهر" در قم، به همت فدراسيون كشتي و هيأت كشتي استان قم كلاس ارتقاي داوري بين المللي كشتي فرنگي با حضور «دكتر كيم» از كره جنوبي و «بو عزيز» از كشور تونس به مدت دو روز تشكيل شد.

در اين كلاس 30 تن از داوران داخلي و خارجي جهت ارتقاي داوري از درجه 3 به 2 و از 2 به يك بين المللي حضور داشتند. گفتني است : داوران حاضر در اين كلاس جهت گذراندن امتحان عملي خود، مسابقات كشتي بين المللي يادواره ياديار را قضاوت خواهند كرد كه ناظران فدراسيون بين المللي كشتي قضاوت آنان را زير نظر خواهند گرفت.