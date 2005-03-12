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۲۲ اسفند ۱۳۸۳، ۱۷:۰۱

با حضور نمايندگان فدراسيون بين المللي كشتي فيلا ؛‌

كلاس ارتقاي داوري بين المللي كشتي فرنگي درقم برگزار شد

كلاس ارتقاء داوري بين المللي كشتي فرنگي با حضور نمايندگان فيلا در محل هتل قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار " مهر" در قم، به همت فدراسيون كشتي و هيأت كشتي استان قم كلاس ارتقاي داوري بين المللي كشتي فرنگي با حضور «دكتر كيم» از كره جنوبي و «بو عزيز» از كشور تونس به مدت دو روز تشكيل شد.
در اين كلاس 30 تن از داوران داخلي و خارجي جهت ارتقاي داوري از درجه 3 به 2 و از 2 به يك بين المللي حضور داشتند. گفتني است : داوران حاضر در اين كلاس جهت گذراندن امتحان عملي خود، مسابقات كشتي بين المللي يادواره ياديار را قضاوت خواهند كرد كه ناظران فدراسيون بين المللي كشتي قضاوت آنان را زير نظر خواهند گرفت.

کد مطلب 165061

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