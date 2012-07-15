تلاش روسیه برای حضور در آبهای خلیج فارس و مقابله با یکه تازی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت، رادیو اوستن نروژ از طرح روسیه برای اعزام ناوگان دریایی به دریای عرب و آبهای حوزه خلیج فارس در راستای تلاش روسیه برای حضور در مناطق بحرانی جهان به ویژه دریای مدیترانه و خلیج فارس برای حمایت از امنیت ملی اش خبر داد.

اوستن در گزارشی به نقل از منابع غربی بیان کرده است: بر اساس اطلاعاتی که نهادهای اطلاعاتی آمریکایی و انگلیسی رصد کرده اند روسیه با نگرانی به حضور نظامی کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا در منطقه خلیج فارس و دریای عرب می نگرد.

در این گزارش آمده است: رهبران روسیه حضور نظامی آمریکا در آبهای خلیج فارس و نیز حضور هواپیماهای فرانسوی و انگلیسی را تهدید امنیتی مستقیمی برای خود می دانند و آن را تنها خطری برای ایران نمی دانند.

این پایگاه می افزاید: براساس گزارشهای محرمانه روسی، فرماندهان نظامی روس خطر حضور نظامی غربی در آبهای خلیج فارس و دریای عرب را برای امنیت استراتژیک روسیه به "ولادیمیر پوتین" گوشزد کرده اند و این حضور را از سال 2003 به بعد بزرگترین حضور می دانند.

نهرین نت بیان کرد: بر اساس این گزارشها ژنرالهای روسی درباره احتمال درگیری نظامی میان ناوگان دریایی آمریکا و ایران و وخامت اوضاع نظامی به رهبران مافوق خود هشدار داده اند و بر ضرورت آمادگی روسیه برای مقابله هر تحول نظامی غیر مترقبه در آبهای خلیج فارس و دریای عرب تاکید کرده اند.

این پایگاه می افزاید: روسیه عصر پوتین به دنبال ایفای نقش جهانی و مقابله با یکه تازی آمریکا در دنیاست. روسیه در دریای مدیترانه و دریای سیاه حضور نظامی دارد، اما تاکنون در دریای عرب و خلیج فارس حضور نداشته است و اعزام ناوهای خود به این منطقه پیامی به کشورهای غربی و آمریکاست.