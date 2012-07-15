واگذاری 1250 واحد مسکونی به مدد جویان بهزیستی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سعیدی ظهر یک شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: در سال 89، 810 واحد در سال گذشته یک هزارو 184 واحد و در سال جاری 700 واحد در حال واگذاری بوده است.

وی تصریح کرد: از 700 واحد مسکونی مسکن مهر مدد جویان بهزیستی 200 مسکن آن مربوط به روستا های این استان و 500 مورد آن مربوط به شهر های این استان است.

سعیدی ادامه داد: در هفته دولت 350 واحد مسکونی مسکن مهر تحویل جامعه هدف خواهد شد و 24 واحد در این هفته آماده واگذاری خواهد بود.

وی یادآور شد: میزان کمک های نقدی در سال گذشته هفت میلیاردو 757 میلیون و 101 هزارو 167 ریال بوده است که سه میلیارد ریال به 367 زوج جوان بهزیستی برای خرید جهیزیه کمک شده است.

سعیدی اذعان داشت: سال گذشته در بحث توانمند سازی 423 نفر از مدد جویان این استان توانمند شده است.

مدیر کل بهزیستی چهار محال و بختیاری یادآور شد: 32 هزار نفر تحت حمایت بهزیستی قرار گرفته اند که از این تعداد 25 هزار نفرآن معلولین هستند و هفت هزار نفر آن ها زنان سرپرست خانوار، بچه های ایتام،از کارافتادگان می باشند.

سعیدی عنوان کرد: طرح غربالگری، تنبلی چشم، شنوایی، آموزش مهارت های زندگی، آموزش به زوج های جوانو... از خدمات بهزیستی این استان است.

وی برنامه های هفته بهزیستی را در شش برنامه دانست و افزود: برنامه های "بهزیستی، توان بخشی"، "بهزیستی، خدمات اجتماعی،توانمند سازی"، "بهزیستی خدمات تخصصی، پیشگیرانه و توانمند سازی"، بهزیستی، سرماییه انسانی و ولایت مداری"، "بهزیستی ، توانمند سازی،توسعه فرهنگ مشارکت عمومی" و" بهزیستی، توانمند سازی پرسش گری و پاسخ گویی " برنامه هایی هستند که در هفته بهزیستی در این استان اجرا خواهند شد.

