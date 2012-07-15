بزرگترین پارک آبی شمال کشور کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون امور عمرانی استانداری گلستان بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه اجرای این طرح افزود: این پروژه مجموعه کامل فضای تفریحی اقامتی در نزدیکی گنبد است و در کنار این فضا، هتل چهار ستاره ایجاد می شود.

عبدالرضا دادبود اظهار داشت: این طرح در دو فاز اجرا می شود و امیدواریم در بخش گردشگری و تاثیر خوبی داشته باشد.

قدرت شاکری رئیس میراث فرهنگی گنبدکاووس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اعتبارات این پروژه هفت میلیارد و 800 میلیون تومان است و 20 درصد آن سهم آورده است.

وی اظهار داشت: مساحت این پارک سه هزار و740 متر مربع بوده و به پنج هزار متر مربع افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: هتل چهار ستاره، رستوارن، تالار، مرکز خرید، سالن بازی بچه ها و مجموعه اقامتی با هزینه سه میلیارد تومان در کنار آن احداث می شود.

شاکری گفت: در این طرح 500 نفر در بخش های مختلف این مجموعه مشغول بکار می شوند و مجری این طرح یک شرکت از کشور ترکیه است که پارک آبی مشهد را احداث کرده است

مساحت زمین 10 هزار و 145 متر مربع اعلام کرد.