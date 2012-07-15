80 درصد کادر فنی هیئت فوتبال خراسان رضوی تغییر کرد/ برخورد با متخلفین

عباس چمنیان رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی که چندی پیش در مجمع فوتبال به جمع حاضر قول داد که افراد ناپاک را از فوتبال استان بیرون کند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: امروز اقدامات لازم برای برخورد با متخلفان در این رشته ورزشی آغاز شده است.

وی افزود: فوتبال مقدس است و کسانی که باعث شده اند تا چهره آن زشت شود برخی مدیران، مربیان و بازیکنان هستند که به شدت با آنها برخورد خواهد شد.

وی در ادامه به چندین پرونده ای که شاکیان در هیئت تشکیل داده اند اشاره کرد و گفت: بستری در هیئت فراهم شده تا با پرونده های انضباطی برخورد سریع شود.

وی افزود: با مربی نماها و باشگاه های متخلف که از افراد کلاه برداری و اخاذی کرده اند، نیز با همکاری کمیته فرهنگ و اخلاق فدراسیون و نهاد های مرتبط با سلامت و امنیت جامعه برخورد قاطع می شود.

چمنیان پولهایی که بدون برنامه ریزی وارد فوتبال استان شده را دلیل بسیاری از مشکلات دانست و گفت: اولویت هیئت برخورد با افرادی است که از فوتبال برای کسب پول سوء استفاده می کنند و فاجعه ای را در فوتبال رقم زده اند.

وی تصریح کرد: تمام اقدامات هیئت به منظور فراهم کردن بستری برای پیشرفت افراد پاک و توانمند است تا فضای فوتبال از زشتی ها پاک شود.