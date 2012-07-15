انهدام 6 باند بزرگ مواد مخدر در آذربایجان غربی طی تیرماه امسال

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کریم اکبری ظهر یکشنبه درنشست هفتگی با خبرنگاران افزود: از این باندها دو قبضه اسلحه جنگی کشف و تعداد 11 دستگاه خودرو توقیف و مصادره شده است.

وی ادامه داد: در این زمینه 139 نفر توزیع کننده، 86 نفر نگهدارنده و 53 نفر حمل کننده مواد مخدر نیز در استان طی تیرماه جاری دستگیر شده است.

سرهنگ اکبری از کشف 834 کیلوگرم انواع مواد مخدر دراستان در مدت زمان مذکور خبر داد و اعلام کرد: همچنین در این مدت مقدار 1786 عدد قرص روانگردان و 138 عدد آمپول مواد مخدر در سطح استان کشف شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی با بیان اینکه در این رابطه 17 قاچاقچی مواد مخدر نیز دستگیر شده است افزود: متاسفانه آذربایجان غربی به دلیل هم مرز بودن با سه کشور خارجی محل ترانزیت مواد مخدر به شمار می رود.

وی یاد آورشد: کشفیات تیرماه مواد مخدر در آذربایجان غربی نسبت به مشابه سال گذشته 125 درصد و دستگیری قاچاقچیان نیز 10 درصد افزایش یافته است.