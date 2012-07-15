توسعه فرصتهای شغلی در مناطق روستایی گیلان ضرورتی اجتناب ناپذیر است

عطاالله حکیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بحث اشتغال امروزه تنها یک بحث اقتصادی یا مربوط به یک کشور خاص نیست تمامی جوامع با معضل بیکاری به نوعی دست به گریبان هستند.

وی اظهارداشت: در ایران به ویژه گیلان نیز این معضل به عنوان یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی است که باید با برنامه ریزی، کارآفرینی، ایجاد بسترهای اشتغال و عزم ملی این پدیده زشت را از جامعه ریشه کن کرد.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر ایجاد فرصتهای شغلی جدید در مناطق روستایی از اهمیت دو چندانی برخوردار است زیرا استان علاوه بر آمار بالای بیکاری در روستاها با معضل مهاجرت روستائیان به شهرها مواجه است که این امر خود پیامدهای منفی زیادی دارد.

وی افزود: کنترل معضل مهاجرتهای رو به تزاید سرمایه ‌های انسانی و مادی از روستا به شهر و تلاش برای هدایت سرمایه و نیروهای متخصص و تحصیلکرده از شهرها به مناطق روستایی ایجاد فرصتهای شغلی جدید و متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی روستاهای استان با هدف ایجاد اشتغال پایدار و کاهش فقر در مناطق روستایی امری ضروری است.

حکیمی در ادامه بر ضرورت ایجاد اشتغال مولد و پایدار، کنترل مهاجرت، استفاده بهینه از منابع طبیعی و معدنی، ایجاد تنوع و پایداری در اقتصاد روستا، کاهش فقر و توسعه متوازن و یکپارچه در جوامع روستایی تاکید کرد.

وی همچنین توسعه کشاورزی در استان را امری حیاتی دانست و بر لزوم حفظ و نگهداری محصولات کشاورزی، کاهش ضایعات کشاورزی، افزایش تضمین خرید محصولات کشاورزی، ایجاد اشتغال جانبی برای کشاورزان، مکانیزه شدن بخش کشاورزی، افزایش بهره وری عوامل تولید و کاهش هزینه های بازاریابی، حمل و نقل و واسطه ها را یادآورشد.