گردهمایی توجیهی طرح "ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه مشهد قبل از ظهر یکشنبه در این گردهمایی که با حضور فرمانداران در استانداری خراسان رضوی برگزار شداظهارکرد: بی حجابی یک ناهنجاری اجتماعی است و برای برخورد با این موضوع باید بسیج شد.

حجت الاسلام احمد علم الهدی افزود: استکبار جهانی که از توسعه و اقتدار سیاسی نظام اسلامی نگران است به تحریم اقتصادی روی آورده و به خیال خود مردم را در تنگنا قرار داده است، در این شرایط برخی می گویند نباید در اموری مانند حجاب بر مردم سخت گرفت چرا که باعث از دست رفتن پشتوانه مردمی نظام می شود.

وی افزود: این در حالی است که اگر با هنجارشکنان مقابله نشود افراد متعهد و مومن که پشتوانه اصلی نظام اسلامی هستند از همراهی با نظام دلسرد می شوند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی نیز در این گردهمایی اظهار کرد: توسعه حجاب و مقابله با بدحجابی باید با جدیت دنبال شود.

محمد غفاری با بیان اینکه افراد بدحجاب و بی حجاب را باید با اقدامات فرهنگی از این کار خلاف قانون و شرع مطلع کرد افزود: دشمنان اسلام به دنبال فروپاشی بنیان خانواده هستند و با توجه به کاهش سن بلوغ و بالارفتن سن ازدواج باید اقدامات جدی فرهنگی در این زمینه مد نظر قرار گیرد.

رئیس ستاد ویژه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب خراسان رضوی با بیان اینکه توسعه حجاب دارای پیامدهای مثبت فردی و اجتماعی است که مهمترین آن استحکام بنیان خانواده است عنوان کرد: این طرح از 21 تیرماه امسال به مدت 18 ماه تا 21 دی ماه سال آینده در استان به اجرا در می آید.

وی گفت: بر اساس این طرح که با مشارکت 27 دستگاه مسئول و شرح وظایف مشخص به اجرا در می آید باید حجاب اسلامی در هر مکانی که خدمات عمومی ارائه و از بودجه بیت المال استفاده می شود، رعایت شود.

غفاری با تاکید بر اینکه باید با پیش بینی امکانات مورد نیاز به اجرای این طرح اقدام کرد افزود: باید برای تصویب این طرح در دستگاه های دولتی و عمومی اطلاع رسانی صورت بگیرد و سپس مراجعان در مورد پوشش مناسب توجیه شوند.