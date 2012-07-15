طرح تربیت مدیران دستگاه های اجرایی در خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی حسینی پیش از ظهر یکشنبه در نشست آموزشی تربیت مدیران خراسان جنوبی، اظهارداشت: این نشست به منظور افتتاح دوره های سامانه و برنامه اجرایی تربیت و آموزش مدیران برگزار شده است.

وی هدف از اجرای این طرح را ساماندهی به آموزش های قبلی و آموزش های حین خدمت کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی استان عنوان کرد و بیان داشت: این طرح با برگزاری جلسات مختلف آموزشی به منظور افزایش عملکرد دستگاه ها در دستور کار قرار گرفته است.

حسینی با اشاره به اینکه در راستای اجرای این طرح دستگاه ها از فرد محوری به سیستم محوری ارتقاء می یابند، تصریح کرد: برگزاری آموزش های مختلف منجر به توانمندسازی مدیران و کارشناسان می شود.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی با دارا بودن دانشگاه های متعدد و پیشینه فرهنگی بالا، از نیروی انسانی متخصص و کمارآمدی برخوردار است، افزود: اجرای این طرح باعث ارتقاء سطوح آموزشی مدیران و در نتیجه ارائه طرح های کاربردی از سوی مدیران خواهد شد.

حسینی با اشاره به اینکه از نیروهای متخصص، باسواد و کارآمد موجود در استان باید در راستای پیشرفت وتوسعه استان استفاده شود، تاکید کرد: این استان برای رفع محرومیت به داشتن مدیران توانمند و پایدار نیازمند است.

وی با اشاره به اینکه همه امور سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی وابسته به فرهنگ جامعه است، افزود: فرهنگ سازی در بین مدیران و کارکنان دستگاه ها بریا استفاده از این طرح موجب ارتقاء بهره وری دستگاه ها خواهد شد.

مدیر دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان جنوبی یادآور شد: برنامه تربیت مدیران بخشی از سامانه آموزش مدیران است، که حاوی مجموعه برنامه های آموزشی و توسعه ای به منظور پرورش و توسعه کارشناسان و مدیران مستعد ارتقاء به پست های مدیریت حرفه ای است.