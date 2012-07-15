به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مظفر کریمی در نشست خبری روز یکشنبه افزود: در حوزه بیمه‌های اجتماعی در حال حاضر مقررات دست‌ و پاگیری وجود دارد که لازم است اصلاح شود، چرا که کسانی هستند که نمی‌توانند تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرند و در این راستا پیش‌نویس بیمه اجتماعی فراگیر تهیه شده و در قالب لایحه درمی‌آید.

وی افزود: بدین ترتیب راهکارهایی باید برای افراد شاغل که کارفرما ندارند و افراد شاغلی که توان پرداخت حق بیمه ندارند، فراهم می‌شود تا آنان نیز بتوانند تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گیرند.

کریمی در مورد قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری و لشگری گفت: این قانون تنها یکسال مهلت قانونی داشت و در حال حاضر دیگر قانونی برای دولت محسوب نمی شود.

به گفته وی، این قانون در قالب قانون بودجه سال 88 ارائه شد و در لایحه پیشنهادی دولت وجود نداشت و دولت برای رفع مغایرت‌ها 2500 میلیارد تومان از محل سود حاصل از فروش سهام برای اجرای آن اختصاص داد.

وی افزود: بازنشستگان انتظار داشتند که این قانون در ابتدای سال محقق شود، اما فروش سود سهام امری زمان‌بر بود و به این خاطر تامین اجتماعی از محل اعتبارات داخلی خود مبلغی از این رقم را پرداخت کرد.

مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: در سالهای بعد تکلیف قانونی برای تحقق این موضوع وجود نداشت، اما دولت در سالهای 88 و 89 پرداخت‌هایی داشت.

وی افزود: در حال حاضر تکلیف برای اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری و لشگری وجود ندارد و تنها یارانه حمایتی دولت به بازنشستگان پرداخت می‌شود.

کریمی با اشاره به متولد شدن 18 میلیون نوزاد در دهه 60 اظهارداشت: این امر سبب شده است که مسایلی در زمینه‌های مسکن، ازدواج، بیمه و در آینده سالمندی‌ این افراد پیش آید که موثرترین راهکار در این زمینه اندیشیدن بیمه‌های اجتماعی است. اما آنچه در این میان اهمیت دارد، منقطع نشدن و تامین بیمه‌های اجتماعی است.

به گفته وی، در سال 1385 ضریب نفوذ بیمه‌های اجتماعی 29 درصد بود اما در حال حاضر به حدود 60 درصد رسیده است.

مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی در میان شاغلان خواستار بیمه اختیاری 30 درصد است، گفت: حال آنکه این رقم در میان شاغلان اجباری 96 درصد است و در بند بیمه در شاغلین غیراجباری شتاب مناسبی نداشته است.

کریمی در مورد اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی ، گفت:این امر در راستای قانون برنامه پنجم و تحقق بیمه‌های اجتماعی انجام می‌شود.