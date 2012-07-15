شکست خوردگان فتنه درپی ایجاد بحران اجتماعی در ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حیدر مصلحی در گردهمایی بزرگ مبلغان اعزامی در ماه رمضان که قبل از ظهر یک شنبه در سالن همایش‌های بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار داشت: دشمنان جمهوری اسلامی ایران می خواهند تا با سیاه نمایی نظام ایران را ناموفق و ناکارآمد معرفی کنند.



وی ادامه داد: آنها با نظام ولایت فقیه در ایران مشکل دارند و می خواهند القا کنند که نظام ایران ناکارآمد است و علت آن رهبری ولایت فقیه در ایران است.



وزیر اطلاعات با بیان اینکه مشکل بسیاری از انقلاب های دنیا مثل مصر نداشتن رهبری است ابراز کرد: ما به آینده این انقلاب ها امیدواریم و افق روشنی را برای آنها می بینیم.



دشمنان نمی خواهند ایران الگویی کشورهای منطقه باشد



مصلحی در ادامه با اشاره به بحث بیداری اسلامی در منطقه اظهار داشت: دشمنان نمی خواهند ایران به عنوان الگویی برای این کشورها مطرح باشد و از این رو پدیده ایران هراسی را راه انداخته اند.



وی اضافه کرد: اندیشه‌کده‌های غربی از جمله در کشور انگلیس برای نخستین بار واژه “اسلام هراسی” را مطرح کردند.



وزیر اطلاعات اذعان داشت: منشور تدوین شده برای پروژه اسلام هراسی دارای بخش‌های مختلفی است که شامل منزوی نشان دادن اسلام و بی‌توجهی این دین به تغییرات، عدم تعامل با دیگر فرهنگ‌ها و نیز معرفی کردن اسلام به عنوان آیینی پیش پا افتاده، وحشی و بدوی و حامی تروریزم است و این دین الهی در آن دینی مبتنی بر تبعیض جنسیتی و عامل برخورد تمدن‌ها معرفی شده است.



مصلحی عنوان داشت: در این منشور ضدیت با مسلمان به عنوان امری طبیعی و نرمال در کشورهای غربی ترویج می‌شود و نوع حرکت‌ها در این راستا صورت می‌گیرد.



وی ابراز داشت: در این منشور همچنین بر معرفی کردن اسلام بر اساس ایدئولوژی سیاسی مبتنی بر مصارف سیاسی و نظامی، و رد کردن انتقادات اسلام از غرب بدون هیچ درنگی تاکید شده است.



وزیر اطلاعات به سرمایه گذاری هالیود در زمینه اسلام هراسی اشاره کرد و تاکید کرد: حوزه های علمیه باید برای مقابله با این موضوع بتواند با طراحی فیلم، مستند سازی، منبر و ... با این موضوع مقابله کند به طوری که همیشه برابر این ترفندها چیزی در چنته داشته باشد.



وظیفه بصیرت بخشی بر عهده روحانیون است



مصلحی در بخش دیگری از سخنان خود مسئله تبلیغ در نظام جمهوری اسلامی را با مقوله بصیرت بخشی عمومی همراه دانست و افزود: علاوه بر آنکه هر فرد باید دارای بصیرت باشد باید بصیرت بخشی و بصیرت پذیری نیز در جامعه مورد توجه قرار بگیرد.



وی بخشی از وظیفه بصیرت بخشی را بر عهده روحانیون دانست و عنوان داشت: در طول تاریخ یکی از مشکلات عمده انبیا و اولیای الهی، مسئله بصیرت پذیری بوده است.



وزیر اطلاعات اذعان داشت: شناخت دشمن و شناساندن دشمنان به افراد جامعه را یکی از عناصر بصیرت بخشی عنوان کرد و ابراز داشت: این مسئله هنوز به طور کامل در ایران وجود ندارد، هر چند جمهوری اسلامی ایران، با بصیرت بخشی‌های مقام معظم رهبری تا امروز برقراز و استوار مانده است.



مصلحی شناخت دشمن و شناساندن آن به افراد جامعه را مورد توجه قرار داد و گفت: برای خنثی کردن نقشه دشمنان باید ظرفیت، توان، ترفندها، توطئه ها و برنامه های دشمن را شناخت تا با آنها مقابله شود.



وی آگاهی افراد جامعه از اهداف، ابزار، روش ها و عوامل دشمن را مهم دانست و بیان کرد: باید به خوبی بدانیم که دشمن روی چه مسائلی حساس است و سرمایه گذاریش در چه زمینه هایی است.



برنامه ریزی سرویس‌های اطلاعاتی بر مسئله تشیع و مرجعیت



وزیر اطلاعات تصریح کرد: سرویس های اطلاعاتی کشورهای غربی و اروپایی مثل انگلیس، فرانسه، آمریکا، اسرائیل، آلمان و ... موسساتی را شکل داده اند تا روی مسائل مختلف شیعه مثل مذهب شیعه، حوزه شیعه، روحانیت در شیعه، مرجعیت روحانیت در شیعه و ... برنامه ریزی کنند.



مصلحی با بیان اینکه روحانیت از متن مردم برخاسته اند تصریح کرد: دشمنان خطبه‌های نماز جمعه شهرهای مختلف کشور را نیز رصد می‌کنند زیرا ائمه جمعه از میان مردم برخاسته و اعتراض آنها در مقوله‌ای خاص، صدای مردم تلقی می‌شود.



وی شناساندن فرصت‌های حاصل از بینش و بصیرت مردم را از جمله وظایف مبلغان دانست و افزود: امروز وضعیت به گونه‌ای است که استکبار جهانی علی رغم پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران به سیاه‌نمایی در داخل کشور می پردازند.



وزیر اطلاعات به نقش کلیدی مبلغان در پیشبرد اهداف کلان نظام اشاره کرد و بیان داشت: ماه رمضان زمینه لازم را برای بصیرت پذیری مردم ایجاد می‌کند و مبلغان باید از این فرصت طلایی نهایت استفاده را ببرند.



مصلحی از فتنه به عنوان نقطه عطفی در تاریخ انقلاب ایران یاد و تصریح کرد: دشمن در جریان فتنه بخشی از درون نظام را مقابل نظام قرار داد و نیاز به تامل ویژه است که پس از این حادثه، سرویس‌های غربی مشارکت کننده در این فتنه به بررسی دقیق عوامل شکست خود پرداختند و برنامه‌ای جامع را تدوین کردند تا شکل دیگری از بی‌ثباتی را به طور خاص و در قالب بحران اجتماعی در ایران اجرا کنند بنابراین نشان دادن راهبردهای دشمنان در شرایط فعلی باید مورد توجه خاص قرار بگیرد.



برخی هنوز به لایه‌های فتنه که مورد تاکید رهبری بود، پی نبرده‌اند



وی اذعان داشت: نقش رهبری در خنثی شدن توطئه های دشمنان و بصیرت شخصی و بصیرت بخشی ایشان در این زمینه مبرهن است و دشمنان به خوبی دریافتند که از دلایل شکست آنها در فتنه اخیر توانایی ولایت فقیه در مدیریت بحران، محبوبیت مقام رهبری و اشراف کامل ایشان بر ساختار حاکمیت است.



وزیر اطلاعات اذعان کرد: برخی اظهارات همراهان فتنه در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این افراد هنوز به برخی لایه‌های فتنه که مورد تاکید رهبری بود، پی نبرده‌اند و آنها تلاش دارند تا مسائل کشور به خصوص گرانی های اخیر را متوجه شخص رهبری کنند تا ولایت فقیه را زیر سوال ببرند.



مصلحی ادامه داد: آنها می خواهند با اعتبار زدایی و زیر سوال بردن کارنامه رهبر برخی کم کاری و ندانم کاری ها را متوجه رهبر بدانند و انتساب همه مشکلات از قبیل گرانی و معضلات جزئی به رهبر انقلاب از جمله نقشه‌های دشمنان محسوب می‌شود.



وی تاکید کرد: سرویس‌های اطلاعاتی مشارکت کننده در فتنه اخیر دریافته‌اند که با حضور ولی فقیه، هیچ ناآرامی خاصی در ایران به وجود نخواهد آمد بنابراین پروژه‌ای دو وجهی را برای اعتبارزدایی از رهبری ایران طراحی کرده‌اند.



دشمنان تلاش دارند تا میان ملت و نظام جدایی بیندازند



وزیر اطلاعات یکی از ضعف‌های مسئولان را عدم اعلام موفقیت‌های نظام برای مردم عنوان کرد و گفت: ما در اطلاع رسانی برخی موفقیت ها در محذوریت هستیم و گاهی دشمنان از همین محذوریت‌ها استفاده می‌کنند در حالی که ایران دارای جایگاه بزرگی در علوم جهانی است.



مصلحی یادآور شد: دامن زدن به نارضایتی‌های اجتماعی از جمله اهداف دشمنان است و آنها سعی در آموزش جوانان به منظور استفاده از آنها در اغتشاشات خیابانی دارند، امروزه دیگر از آموزش جوانان برای انجام عملیات تروریستی استفاده نمی کنند بلکه آموزش می دهند تا جوانان در اغتشاشات خیابانی شرکت کنند.



وی اذعان کرد: دشمنان تلاش دارند تا میان ملت و نظام جدایی بیندازند و با تمرکز بر ارسال گزارش‌ها و مستند سازی ‌های دروغین این نقشه‌ها را دنبال می‌کنند و ما باید با آنها مقابله ای همه جانبه داشته باشیم.

