پلمپ یک واحد قصابی متخلف در شهرستان هشترود

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد مردانی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان هشترود ظهر امروز یکشنبه گفت: کارشناسان نظارت بر بهداشت عمومی این شبکه در پی بازدیدهای مستمر خود از واحدهای عرضه فرآورده‌های خام دامی موفق به شناسایی یک واحد مغازه قصابی که مبادرت به کشتار قاچاق و عرضه گوشت فاسد می کردند، شدند.

وی افزود: این واحد قصابی بدلیل تعدد تخلفات و عدم توجه به اخطارهای دامپزشکی با حکم مقام قضایی پلمپ گردید.

مردانی عنوان کرد: دامپزشکی با نظارت در امر مبارزه با بیماری‌های دام و طیور شامل واکسیناسیون دام‌ها از پایه و غیرپایه، مبارزه با بیماری‌های مشترک سل، بروسلوز هاری، نظارت بر بهداشت اماکن عرضه خام دامی، صدور تمدید پروانه بهداشتی مرغداری‌ها، دامداری‌ها و کارگاه بسته بندی و همچنین مسئولیت خطیر در ارتقای سلامت و بهداشت جامعه نقش بسزایی ایفا می نماید.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان هشترود تصریح کرد: تمامی مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی تحت کنترل دامپزشکی ، از کیفیت و استاندارد‌های لازم برخوردار بوده و مردم عزیز می‌توانند با اطمینان خاطر مواد پروتئینی خود را از مراکز مجاز تهیه نمایند.

مردانی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان هشترود در پایان از عموم مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف عرضه فرآورده‌های خام دامی مراتب را از طریق شماره تلفن 1512 اطلاع دهند .

