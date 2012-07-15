ساخت مدرن ترین تصفیه خانه فاضلاب گلستان آغاز شد

علی اکبرعلیمرادی مدیرعامل آبفا گلستان بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه اجرای این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هدف از اجرای این پروژه افزایش سطح بهداشت عمومی، جلوگیری از تخلیقه فاضلاب به چاه های جاذب و پرهیز آلودگی منابع آبهای زیر زمینی و خاک است.

وی اظهار داشت: جلوگیری از تخلیه فاضلاب در اطراف معابر شهرها و جاده های بین شهری، جلوگیری از تخلیه فاضلاب به جوی ها و رودخانه ها از دیگر اهدفا است.

علیمرادی بیان داشت: بازیافت 70 درصد فاضلاب و استفاده آن در بخش کشاورزی و صنعت، حذف هزنیه های حفر و تجهیز چاههای جاذب، جلویگری از تجمع فاضلاب و پرهیز از آلودگی زیست محیطی از دیگر اهداف است.

علیمرادی بیان داشت: این پروژه با اعبتار بالغ بر 140 میلیارد ریال،تصفیه خانه به ظرفیت 100 هزار نفر و در زمینی به مساحت 9 هکتار، به روش هواگیری گسترده با فرآیند حذف نتیرات وفسفات احداث می شود.

وی گفت: تاکنون 10 کیلومتر شبکه اصلی، 20 کیلومتر شبکه فرعی، 3.5 کیلومتر خط انتقال فاضلاب با صورت تحت فشار با پست 600 میلیمتر و احداث یک واحد ایستگاه پمپاژ اجرا شده است.

آزادشهر در شرق گلستان واقع شده است.