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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۵

در آزادشهر/

ساخت مدرن ترین تصفیه خانه فاضلاب گلستان آغاز شد

ساخت مدرن ترین تصفیه خانه فاضلاب گلستان آغاز شد

آزادشهر - خبرگزاری مهر: ساخت تصفیه خانه مدرن فاضلاب شهری گلستان با حضور مسئولان در آزادشهر آغاز شد.

علی اکبرعلیمرادی مدیرعامل آبفا گلستان بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه اجرای این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هدف از اجرای این پروژه افزایش سطح بهداشت عمومی، جلوگیری از تخلیقه فاضلاب به چاه های جاذب و پرهیز آلودگی منابع  آبهای زیر زمینی و خاک است.

وی اظهار داشت: جلوگیری از تخلیه فاضلاب در اطراف معابر شهرها و جاده های بین شهری، جلوگیری از تخلیه فاضلاب به جوی ها و رودخانه ها از دیگر اهدفا است.

علیمرادی بیان داشت: بازیافت 70 درصد فاضلاب و استفاده آن در بخش کشاورزی و صنعت، حذف  هزنیه های حفر و تجهیز چاههای جاذب، جلویگری از تجمع فاضلاب و پرهیز از آلودگی زیست محیطی از دیگر اهداف است.

علیمرادی بیان داشت: این پروژه با اعبتار بالغ بر 140  میلیارد ریال،تصفیه  خانه به ظرفیت 100 هزار نفر و در زمینی به مساحت 9 هکتار، به روش هواگیری گسترده با فرآیند حذف نتیرات وفسفات احداث می شود.

وی گفت: تاکنون 10 کیلومتر شبکه اصلی، 20 کیلومتر شبکه فرعی، 3.5 کیلومتر خط انتقال فاضلاب با  صورت تحت فشار با پست 600 میلیمتر و احداث یک واحد ایستگاه پمپاژ اجرا شده است.

آزادشهر در شرق گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1650626

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