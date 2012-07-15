مجازات زندان و شلاق برای عاملان جنایت زنانه

به گزارش خبرنگار مهر سال 88 ماموران پلیس بومهن در جریان کشف جسد سوخته ای در حاشیه شهر قرار گرفتند.

ماموران پس از حضور در محل و بررسی های مقدماتی دریافتند مرد ناشناس در محل دیگری به قتل رسیده و جسد او پس از انتقال به آنجا به آتش کشیده شده است. همزمان با کشف این جسد زن جوانی با مراجعه به ماموران از ناپدید شدن مرموز شوهرش خبر داد.ناهید 38 ساله به ماموران گفت چند سال قبل با اصرار خانواده ام با یک مرد افغانی ازدواج کردم. شوهرم چند روز قبل برای تمدید اجازه اقامتش از خانه خارج شد و دیگر بازنگشت.

در ادامه تحقیقات مشخص شد که جسد کشف شده متعلق به همسر ناهید به نام نصیر است.

کارآگاهان در جریان بررسی های خود متوجه رفتار مشکوک ناهید شده و به بازجویی از او پرداختند.

زن جوان پس از تناقض گویی های بسیار لب به اعتراف گشود و جزئیات قتل هولناک شوهرش را تشریح کرد.

او اظهار داشت: به دلیل آزار و اذیت نصیر تصمیم به قتل او گرفته و با همکاری دخترم و خواستگار او این نقشه را اجرا کردیم.

در ادامه مریم و میلاد نیز بازداشت شده و در بازجویی ها به جرم خود اعتراف کردند.

با رضایت اولیای دم مقتول متهمان چهارشنبه گذشته از جنبه عمومی جرم در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی عبداللهی محاکمه شدند.

میلاد در تشریح ماجرا گفت: من دانشجوی رشته مهندسی بودم و در دانشگاه با مریم آشنا شدم. او از شکنجه های پدر ش می گفت و حرفهایش مرا ترغیب کرد تا در قتل پدرش شرکت کنم.

قبل از این جنایت به خواستگاری مریم رفتم اما پدرش مخالفت کرد. به خاطر علاقه ای که به مریم داشتم یک شب 250 عدد قرص خواب آور خوردم اما خانواده ام سریع متوجه شده و مرا به بیمارستان انتقال دادند.

تنها راه رسیدن من به مریم قتل پدرش بود. وقتی متوجه شدم دختر جوان و مادرش نیز با این کار موافق هستند طبق نقشه شب حادثه ناهید با قرص خواب آور شوهرش را بیهوش کرد و من با اسلحه ای که از قبل آماده کرده بودم گلوله ای به سرش شلیک کردم.

در ادامه ناهید و مریم نیز با قبول اتهامات خود خواستار بخشش شدند.

پس از آخرین دفاعیات متهمان قضات دادگاه وارد شور شده و محسن را به اتهام قتل از جنبه عمومی جرم به 10 سال زندان به خاطر رابطه نامشروع به 99 ضربه شلاق و به اتهام جنایت بر میت به پرداخت 100 دینار محکوم کردند.

مریم نیز به اتهام معاونت در قتل به 3 سال زندان و رابطه نامشروع به 99 ضربه شلاق محکوم شد.

ناهید هم به اتهام معاونت در قتل به 27 ماه زندان محکوم شد.