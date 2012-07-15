اجرای طرح پزشک خانواده در چالوس به 297 طبیب نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید قدیر رضایی ظهر یکشنبه در نشست فرمانداران و مدیران شبکه بهداشت استان در استانداری مازندران با اشاره به اینکه منطقه غرب به لحاظ توریستی سالانه میزبان گردشگران زیادی است افزود: باید در این طرح به این منطقه نگاه ویژه ای شود.

وی افزود: 70 هزار خانواده جمعیت شهری و74 هزار نفر جمعیت روستایی در غرب استان در سامانه طرح پزشک خانواده ثبت شده اند.

فرماندار چالوس گفت: 26 هزار پیامک برای اطلاع رسانی، نصب 395 بنر، توزیع 25 هزار تراکت،هزار و600 پوستر برای اطلاع رسانی شهروندان در مورد این طرح در شهرستان توزیع شد.

رضایی افزود: 19 بلوک که هر یک 10 هزار نفر را زیر پوشش خود قرار می دهد برای اجرای این طرح در این شهرستان دیده شده است.

وی افزود: 134 پزشک عمومی و71 پزشک متخصص برای همکاری در طرح پزشک خانواده ثبت نام کرده اند.

وی گفت: برای اجرای این طرح در شهرستان چالوس، 297 نفر پزشک نیاز داریم.