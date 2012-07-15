  1. استانها
  2. مازندران
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۵

رضایی اعلام کرد:

اجرای طرح پزشک خانواده در چالوس به 297 طبیب نیاز دارد

اجرای طرح پزشک خانواده در چالوس به 297 طبیب نیاز دارد

ساری - خبرگزاری مهر: فرماندار چالوس گفت: اجرای طرح پزشک خانواده در چالوس نیازمند 297 پزشک است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید قدیر رضایی ظهر یکشنبه در نشست فرمانداران و مدیران شبکه بهداشت استان در استانداری مازندران با اشاره به اینکه منطقه غرب به لحاظ توریستی سالانه میزبان گردشگران زیادی است افزود: باید در این طرح به این منطقه نگاه ویژه ای شود.

وی افزود: 70 هزار خانواده جمعیت شهری و74 هزار نفر جمعیت روستایی در غرب استان در سامانه طرح پزشک خانواده ثبت شده اند.
 
فرماندار چالوس گفت: 26 هزار پیامک برای اطلاع رسانی، نصب 395 بنر، توزیع 25 هزار تراکت،هزار و600 پوستر برای اطلاع رسانی  شهروندان در مورد این طرح در شهرستان توزیع شد.
 
رضایی افزود: 19 بلوک که هر یک 10 هزار نفر را زیر پوشش خود قرار می دهد برای اجرای این طرح در این شهرستان دیده شده است.
 
وی افزود: 134 پزشک عمومی و71 پزشک متخصص برای همکاری در طرح پزشک خانواده ثبت نام کرده اند.
 
وی گفت: برای اجرای این طرح در شهرستان چالوس، 297 نفر پزشک نیاز داریم.
کد مطلب 1650631

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها