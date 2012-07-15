به گزارش خبرگزاری مهر، اگر فوت بیمه‌شده ناشی از حوادث و بیماریهای عادی باشد در صورتی که بیمه‌ شده فوت شده در 10 سال آخر حیات خود حداقل حق ‌بیمه یک سال را پرداخت کرده و 90 روز از این پرداخت حق‌بیمه در آخرین سال حیات او باشد، بازماندگان وی مشمول دریافت مستمری می‌شوند.

همچنین بازماندگان بیمه‌شده متوفی که بیش از 20 سال سابقه پرداخت حق‌بیمه داشته باشد مشمول دریافت مستمری بازماندگان قرار می‌گیرند و درصورتی که بیمه‌ شده‌ای سابقه پرداخت حق‌بیمه بین 10 تا 20 سال داشته باشد، مستمری نسبت به سنوات پرداخت حق‌بیمه به بازماندگان پرداخت می‌شود و بیمه‌شده‌ای که سابقه پرداخت حق‌بیمه یک تا 10 سال داشته و فوت وی بعد از 30 بهمن 86 رخ داده باشد، بازماندگان واجد شرایط وی مشمول دریافت غرامت مقطوع فوت خواهند بود.

براساس قانون تأمین‌اجتماعی همسر بیمه‌شده متوفی تا زمانی که ازدواج دایم نکرده باشد، فرزندان ذکور متوفی درصورتی که سن آنان کمتر از 18 سال بوده و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق نظر کمیسیون‌های پزشکی مربوطه ازکارافتاده باشند، فرزندان اناث نیز تا قبل از ازدواج و اشتغال به کار و پدر و مادر متوفی درصورتی که تحت‌تکفل وی بوده و سن پدر بیش از 60 سال و سن مادر بیش از 55 سال باشد و یا به تشخیص کمیسیون پزشکی ازکارافتاده باشند، مستمری بازماندگان دریافت می‌کنند.

در صورت فوت زنان بیمه‌ شده یا مستمری‌بگیر تحت‌ پوشش صندوق تأمین‌اجتماعی، شوهر بیمه‌ شده یا مستمری‌بگیر زن درصورتی که تحت‌ تکفل متوفی و سن او از 60 سال بیشتر باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی ازکارافتاده بوده و از صندوق مستمری دریافت نکنند، پدر و مادر متوفی درصورتی که سن پدر از 60 سال و سن مادر از 50 سال بیشتر باشد و طبق نظر کمیسیون پزشکی ازکارافتاده باشند و از صندوق مستمری دریافت نکنند و فرزندان نیز مطابق با شرایط بیمه‌شده مرد می‌توانند مستمری بازماندگان دریافت کنند.