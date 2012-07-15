بزرگان کشتی را به پهلوانی می شناسیم تا قهرمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار تهران در این مراسم که شنبه شب با حضور چهره های مطرح کشتی و ورزش کشور برگزار شد ادامه اظهار کرد: ورزش و به ویژه رشته کشتی ریشه در فرهنگ این سرزمین دارد و بزرگان این رشته را بیشتر به پهلوانی می شناسیم تا به قهرمانی؛ چرا که قهرمانی از گود به دست می آید و پهلوانی از جوانمردی ، گذشت ، ایثارگری و مبارزه با نفس و به واقع این هاست که جامعه را زنده نگه می دارد.

وی با اشاره به نام خانه کشتی تازه تاسیس منطقه یک تهران افزود: خدا را شاکرم که امروز مجموعه مدیریت شهری این توفیق را پیدا کرد که از یکی از چهره های خدوم، برجسته و پهلوان کشور و در حضور خودش قدردانی کند.

قالیباف در ادامه خطاب به منصور برزگر خاطرنشان کرد: به عنوان یک خدمتگزار از زحمات بیش از 50 ساله شما که برای افتخار این ملت و اهتزاز پرچم ایران اسلامی تلاش کردید تشکر می کنم و امیدوارم همیشه با استادی خود در این مکان جوانان بیشتری را تربیت کنید.

شهردار تهران با بیان اینکه قدردانی و تجلیل از بزرگان در هر عرصه ای شرط عقل و جوانمردی است افزود: اگر امروز در جامعه به جوانان الگوهای خوبی را نشان داده و معرفی کنیم بزرگترین سرمایه های اجتماعی هر جامه، شهر و محل نیز می تواند شکل گیرد.

وی تصریح کرد: در مجموعه مدیریت شهری و در شورای شهر باور داریم که در کنار فعالیت های عمرانی و خدماتی شهر، توجه به سلامت روحی و جسمی شهروندان اهمیت دارد و بر فرهنگسازی این موضوع تلاش داریم و معتقدیم شهرداری پیش از آنکه سازمانی خدماتی باشد نهادی اجتماعی است.

قالیباف افزود: در این راستا بیش از 20 خانه کشتی ساخته شده که حتما آثار آن را نیز در تیم ملی خواهیم دید و از این روست که اولویت ما ورزش همگانی و سلامت جسمی است.

شهردار تهران در ادامه اظهار کرد: موضوع ورزش آنقدر در دنیا مهم شده است تا جایی که ورزش و اقتصاد نیز به هم گره خورده و آثار پیشرفت اقتصادی کشورها را در حوزه ورزش هم می بینیم و ورزش امروز جزو لازمه زندگی در کلانشهرها شده است.