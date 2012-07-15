به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا نوین ظهر امروز یکشنبه در نشستی با رئیس دادگستری استان با اعلام این که تصاحب اراضی عمومی و انجام ساخت و سازهای غیر مجاز ، بدون طی مراحل و ضوابط قانونی جرم بوده و قابل پی گیری است ، گفت: شهرداری به عنوان مسئول مستقیم و قانونی اداره شهر و حریم آن ضمن تقویت و افزایش نظارت‌ و کنترل‌های لازم در این بخش ، با جدیت و قاطعیت در مقابل ساخت و سازهای غیر مجاز شهری خواهد ایستاد و در این راه مسامحه و اغماض نخواهد کرد.



شهردار تبریز همچنین ضمن هشدار به برخی بنگاه های معاملات املاک سود جو و نیز برخی زمین خواران که با تصاحب یا واگذاری غیرقانونی اراضی شهری به شهروندان درصدد برهم زدن روند عادی و قانونی اداره و مدیریت شهر هستند افزود: هیچ شخص یا مجموعه ای بدون طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهرسازی و شهرداری حق تصاحب ، خرید ، فروش و ساخت و ساز در حریم و داخل شهر را ندارد و شهرداری در صورت مواجهه با آن با قاطعیت و استفاده از اختیارات و ابزارهای قانونی خود برخورد خواهد کرد.



نوین در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام این که در بحث برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز تعامل و هماهنگی مثبتی میان شهرداری ، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی حاکم شده است گفت: در سایه هماهنگی ، همکاری و تعامل مثلث دستگاه قضایی ، نیروی انتظامی و شهرداری در حوزه برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز ، زمینه برای برخورد جدی با این قبیل اقدامات خارج از قانون فراهم گردیده و تمامی مسوولان در بحث برخورد قاطع با ساخت و سازهای غیر مجاز اتفاق نظر دارند.

