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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۵

از سوی شهرداری اعمال می شود؛

تشدید نظارت‌ها برای برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز

تشدید نظارت‌ها برای برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز

تبریز - خبرگزاری مهر : شهردار تبریز از برخورد قاطع شهرداری با عاملان ساخت و سازهای غیرمجاز خبر داد و بر لزوم تقویت نظارت و کنترل‌های لازم در این بخش از سوی شهرداری‌های مناطق تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا نوین ظهر امروز  یکشنبه  در نشستی با رئیس دادگستری استان با اعلام این که تصاحب اراضی عمومی و انجام ساخت و سازهای غیر مجاز ، بدون طی مراحل و ضوابط قانونی جرم بوده و قابل پی گیری است ، گفت: شهرداری به عنوان مسئول مستقیم و قانونی اداره شهر و حریم آن ضمن تقویت و افزایش نظارت‌ و کنترل‌های لازم در این بخش ، با جدیت و قاطعیت در مقابل ساخت و سازهای غیر مجاز شهری خواهد ایستاد و در این راه مسامحه و اغماض نخواهد کرد.

شهردار تبریز همچنین ضمن هشدار به برخی بنگاه های معاملات املاک سود جو و نیز برخی زمین خواران که با تصاحب یا واگذاری غیرقانونی اراضی شهری به شهروندان درصدد برهم زدن روند عادی و قانونی اداره و مدیریت شهر هستند افزود: هیچ شخص یا مجموعه ای بدون طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهرسازی  و شهرداری حق تصاحب ، خرید ، فروش و ساخت و ساز در حریم و داخل شهر را ندارد و شهرداری در صورت مواجهه با آن با قاطعیت و استفاده از اختیارات و ابزارهای قانونی خود برخورد خواهد کرد.

نوین در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام این که در بحث برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز تعامل و هماهنگی مثبتی میان شهرداری ، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی حاکم شده است گفت: در سایه هماهنگی ، همکاری و تعامل مثلث دستگاه قضایی ، نیروی انتظامی و شهرداری در حوزه برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز ، زمینه برای برخورد جدی با این قبیل اقدامات خارج از قانون فراهم گردیده و تمامی مسوولان در بحث برخورد قاطع با ساخت و سازهای غیر مجاز اتفاق نظر دارند.
 

کد مطلب 1650637

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