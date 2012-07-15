به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی موسی خانی روز یکشنبه در مراسم افتتاحیه اولین طرح"ضیافت اندیشه" دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی استان قزوین که با حضور محمد حسین شفیعی ها مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین و امیرعبادی مدیرکل حج و زیارت استان و دانشجویان در سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار شد اظهارداشت: جوهره وجودی هر انسان تلاش در مسیر کمال و تعالی است.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با اشاره به تاثیرگذاری فرهنگی ایران در جهان گفت: اگر ایران ابر قدرت اقتصادی در جهان نباشد می تواند خود را به عنوان ابر قدرت فرهنگی در دنیا معرفی کند و این امر به واسطه وجود جوانان بااستعداد، متعهد و دین مدار شدنی است.



وی تصریح کرد: با عنایت خداوند متعال، توسل به ائمه اطهار(ع) و به برکت روح پرفتوح امام(ره) و شهدای گرانقدر و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری در حال حاضر ایران اسلامی به الگویی برای کشورهای منطقه تبدیل شده و انقلاب اسلامی به دنیا صادر شده است.



موسی خانی یادآورشد: تبلیغ دین نباید فقط بر عهده گروه خاصی باشد و در کنار روحانیت، جوانان متعهد نیز می توانند مبلغ دینی خوبی باشند.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در پایان با اشاره به برگزاری طرح ضیافت اندیشه دانشجویی در این دانشگاه اظهار امیدواری کرد با اثربخشی این دوره و کسب نتایج مناسب، دیدگاه های مقام معظم رهبری در این زمینه اجرایی شود.



در ادامه حجت الاسلام حیدری، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی استان قزوین با اشاره به

حلول ماه مبارک رمضان اظهارداشت: خداوند ماه مبارک رمضان را همانند کلاس درسی برای بندگانش قرار داده تا با کسب نمره و معدل خوب زمینه ارتقای انسانیت برای آنها فراهم شود.



حیدری افزود: هر انسانی برای شروع هر کار مهمی باید برنامه ریزی کند و ماه مبارک رمضان که یکی از مهم ترین ماه ها برای بندگان خداوند است، برنامه ریزی دقیقی لازم دارد تا از این موقعیت بیشترین بهره را برد.



وی با اشاره به احادیث ائمه اطهار (ع) در خصوص اهمیت ماه مبارک رمضان یادآورشد: به فرموده پیامبر(ص) کسی که از

رحمت خداوند در ماه مبارک رمضان بهره مند نشود ضرر کرده است.



این مسئول سپس به اهداف برگزاری طرح ضیافت اندیشه دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین اشاره کرد و گفت: این طرح امسال با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در این دانشگاه، معاونت های فرهنگی، آموزشی، دانشجویی و حمایت های رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار می شود و امیدواریم دانشجویان با استفاده مناسب از این طرح ضمن آمادگی برای ورود به ماه مبارک رمضان در نهادینه کردن معرفت و حاکمیت دین در دانشگاه همت کنند.



وی در ادامه برگزاری طرح ضیافت دانشجویی را الگوی کوچکی از عملیاتی شدن دانشگاه اسلامی دانست و گفت: برخی به دنبال این هستند که دانشجویان را بی دین معرفی کنند در حالی که دانشجوی انقلاب اسلامی دین مدار است و با بهره گیری از طرح های ضیافت اندیشه می توان برنامه های دینی را در جامعه پیاده کرد.



در ادامه طاهری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان اظهارداشت: در ضیافت ماه مبارک رمضان هیچ محدودیتی برای مهمانی خداوند وجود ندارد و باید با خوسازی برای این میهمانی خود را آماده کنیم.



حجت الاسلام صفی خانی، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین هم با تشریح اهداف طرح ضیافت اندیشه دانشجویی در این دانشگاه بیان کرد: این طرح فقط آموزشی نیست و محور برنامه های آن فرهنگی است و دانشجویان شرکت کننده در این طرح باید با حضور فعال در برنامه های پیش بینی شده با خلاقیت برای تحقق اهداف آن به مسئولان فرهنگی دانشگاه کمک کنند.



طرح ضیافت اندیشه دانشجویی با حضور 200 دانشجوی دختر و پسر دانشگاه های آزاد اسلامی استان قزوین از امروز به مدت دو هفته در سه محور آموزشی، فرهنگی و امور فوق برنامه به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار می شود.