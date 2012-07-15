بقایای یک هلی کوپتر نظامی در دریاچه ارومیه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، این هلی کوپتر در 50 کیلومتری جنوب شرقی ارومیه در حالی رخ نمایی کرده که تنها 3 الی 4 کیلومتر از جاده اصلی ارومیه ـ مهاباد فاصله دارد.

برای رسیدن به بقایای لاشه این هلی کوپتر بایستی حدود 800 متر از خط ساحل قدیمی دریاچه را طی کرد.

یکی از اهالی روستای جلبر که در نزدیکی محل حاثه قرار دارد در حالی که نخواست نامش فاش شود می گوید: حدود یک ماهی است که اهالی محل از وجود آن در میان رسوبات دریاچه آگاه شده اند.

وی اضافه می کند: ساکنین مسن روستا در سال 1359 شاهد سقوط هلی کوپتر بوده و حتی بیرون آوردن مجروحین و شهدای حامل آن نیزبوده اند.

محل سقوط این هلی کوپتر حدود 32 سال پیش 4 متر عمق داشته و خشک شدن دریاچه ارومیه باعث بیرون زدگی بقایای آن شده است.

احتمال داده می شود برخی قطعات و لوازم هلی کوپتر که در میان آنها اسلحه نیز دیده می شود، از سوی افراد ناشناس به یغما برده شوند. این درحالی است که طی چند روز گذشته نیروهای نظامی و امنیتی مشغول بررسی منطقه و لاشه هلی کوپتر هستند.

هنوز هیچ مقام مسئولی در این خصوص اظهار نظر نکرده است.