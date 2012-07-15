متقاضیانی که سهم آورده خود را تامین نکرده اند، حذف می شوند

سید جعفر حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه در تمام کلانشهرهای کشور تعدادی از متقاضیان هستند که در زمینه مسکن مهر نسبت به تامین سهم آورده خود اقدام نکرده اند، تصمیم کلی در کل کشور گرفته شد و مقرر شد این افراد تا پایان مرداد ماه امسال حذف شوند.

وی با تاکید بر حل مشکلات مسکن مهر و تامین زیرساخت ها توسط دستگاه های اجرایی گفت: با توجه به اینکه فضای کنونی در سال آینده تکرار نمی شود و ممکن است به دلیل انتخابات بسیاری فعالیت ها دستخوش تغییرات شود؛ بنابراین ضروری است تمام فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی تمام توان خود را برای به نتیجه رساندن مسکن مهر در سال جاری به کار گیرند.



حجازی بر تکمیل و اتمام طرح ها تا پایان سال جاری تاکید کرد و افزود: جشن پایان مسکن مهر عملا باید امسال گرفته شود.



وی با تاکید بر حذف متقاضیانی که تا کنون اقدام نکرده اند، گفت: افرادی که تاکنون پای کار نیامده اند به طور یقین مشکل حاد مسکن ندارند و به هر دلیلی احساس نیاز نکرده اند بر این اساس این افراد باید حذف شوند.



استاندار خوزستان با بیان اینکه تا پایان سال 80 هزار واحد مسکن مهر برای افتتاح آماده می شود، اظهار کرد: به مردم توصیه می شود از این فرصت استفاده کنند و سهم آورده خود را تامین کنند زیرا شرایط مسکن مهر تکرار نخواهد شد.



وی همچنین بر ضرورت تامین زیرساخت ها و خدمات در شهرهای جدید تاکید کرد و گفت: دستگاه های خدمات رسان تا پایان تیر ماه کنده کاری های خود را انجام داده و نسبت به تکمیل نیازهای مسکن مهر هرچه سریعتر اقدام کنند.



حجازی با اشاره به اینکه در هفته دولت برای افتتاح واحدهایی از مسکن مهر مقامات کشوری به استان خوزستان دعوت می شوند، اظهار کرد: باید در چند شهر استان محل و فضا برای افتتاح پروژه ها مهیا و این آمادگی وجود داشته باشد.