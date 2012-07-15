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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۱۲

سلامی:

فقط کارگران دارای کارت مهارت بیمه می شوند

فقط کارگران دارای کارت مهارت بیمه می شوند

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل تامین اجتماعی استان البرز گفت: فقط کارگران دارای کارت مهارت از فنی و حرفه ای، با پرداخت 7 درصد حق بیمه، تحت پوشش خدمات بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند.

 به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلامی ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته تامین اجتماعی در اداره کل تامین اجتماعی در کرج در خصوص بیمه کارگران ساختمانی گفت: طبق قانون، سازندگان مسکن موظفند به ازای هر 100 متر مربع ساخت و ساز، 1.5 نفر را یبمه کنند.

وی افزود: البته فقط آن دسته از کارگران دارای کارت مهارت بیمه می شوند و کارگران فاقد این کارت باید با مراجعه به فنی و حرفه ای نسبت به دریافت کارت اقدام کنند تا دفترچه بیمه برای آنها صادر شود.

سلامی در پاسخ به این سوال که چنانچه پروسه دریافت کارت مهارت طولانی شده و کارگر پس از اتمام همکاری در پروژه ای موفق به دریافت کارت مهارت از فنی و حرفه ای شود، تکلیف آن مبلغی که کارفرما طبق قانون به عنوان حق بیمه به تامین اجتماعی می پردازد، چه می شود، گفت: کارگران باید حتما کارت مهارت را دریافت کرده باشند، تا تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرند.

وی افزود: کارگرانی هم که در زمان انجام کار، فاقد این کارت هستند، باید نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

 وی یادآور شد: در استان البرز بر اساس سهمیه پیش بینی شده، 35 هزار کارگر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

کد مطلب 1650642

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