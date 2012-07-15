طرح پزشک خانواده هزینه های درمان را هدفمند می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی ناصحی ظهر یکشنبه در نشست با فرمانداران و روسای بیمارستانها و مدیران شبکه های بهداشتی درمانی استان اظهار داشت: یکی از اثرات مثبت اجرای طرح پزشک خانواده کاستن باری از دوش فرمانداران در زمینه سلامت افراد است.

وی با اشاره به اینکه حضور فرمانداران در این نشست و آگاهی آنان نسبت به ابعاد مختلف این طرح حایز اهمیت است، افزود: استقرار شبکه های بهداشتی درمانی و طرح نظام پزشک خانواده و نظام ارجاع از مهم ترین طرحهایی بوده که بعد از انقلاب اسلامی سبب تحول در عرصه نظام سلامت کشور شده است.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه در حال حاضر منابع سلامت بدون هدفمندی در حوزه درمان توزیع می شود، افزود: با اجرای این طرح هزینه های درمانی هدفمند و ساماندهی می شود.



ناصحی وضعیت ایران را از نظر شاخص های بهداشتی نسبت به دنیا مطلوب دانست و گفت: مازندران در ردیف استان برتر از نظر شاخص های بهاشتی است.



قایم مقام وزیر بهداشت در مازندران، پرداخت سرانه به جای پرداختهای کارانه برای پزشکان را یکی دیگر از مزایای طرح پزشک خانواده نام برد و افزود: همکاری مردم در این طرح بسیار راهگشا خواهد بود.

وی به همگانی شدن بیمه تحت عنوان بیمه سلامت ایرانیان اشاره و تصریح کرد: در این نوع بیمه تمامی مردم دفترچه متحد دریافت می کنند و چندگانگی موجود از بین می رود.



ناصحی ثبت اطلاعات سلامت افراد در سامانه الکترونیکی سلامت را یکی دیگر از مزایای این طرح اعلام کرد و گفت: در این سامانه پزشک با اجازه بیمار به سابقه بیماری افراد دسترسی می یابند.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران ادامه داد: در این طرح برای هر پنج هزار نفر یک داروخانه پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه بیش از 90 درصد از سرشماری جمعیت شهری و روستایی استان انجام شده گفت: توزیع پزشکان در پایگاههای پزشک خانواده دسترسی مردم به پزشک را راحت تر می کند.

ناصحی با اشاره به اینکه این طرح در برنامه توسعه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیده شده است افزود: مازندران با وجود داشتن ظاهری زیبا از فقر مادی برخوردار بوده که اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع بسیاری از دغدغه ها را کاهش می دهد.