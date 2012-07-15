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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۱

سجادی در گفتگو با مهر:

خدمات تامین اجتماعی بسترساز رفاه کامل و جامع شهروندان است

خدمات تامین اجتماعی بسترساز رفاه کامل و جامع شهروندان است

شهریار - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تامین اجتماعی شهرستان شهریار، خدمات این سازمان را بستر مناسبی جهت تامین رفاه کامل و جامع شهروندان دانست.

فرزاد سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی با هدف ارتقا سطح رفاه جامعه، به ارائه خدمات به شهرونان می پردازد و این امر بستر مناسبی جهت ایجاد رفاه کامل در کشور و برخورداری آحاد جامعه از امکانات رفاهی، فراهم می آورد.

 رئیس سازمان تامین اجتماعی شهرستان شهریار اضافه کرد: در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و جوابگویی هرچه بهتر و جلوگیری از اتلاف وقت بیمه شدگان و کارفرمایان این اداره مباردت به ایجاد شعبه اقماری در جاده ملارد و ایجاد کارگزاری شماره 57 در شهریار کرده است.

فرزاد سجادی ادامه داد: مجموع بیمه شدگان  و مستمری بگیران اداره تامین اجتماعی شهریاردر سال گذشته، 93 هزار و 195 نفر بوده است.

رئیس اداره تامین اجتماعی شهرستان شهریار افزود: این تعداد شامل بیمه شدگان اجباری و اختیاری، قالیبافان، مقرری بگیران، مستمری بگیران، بیمه رانندگان، بیمه مشاغل آزاد، کارگران ساختمانی، زنان سرپرست خانوار و....است.

وی در زمینه پرونده های موجود در این اداره بیان کرد: تعداد پرونده های فعال واحد در آمد 7 هزار و 211 عدد و پرونده های غیرفعال واحد در آمد نیز 11 هزار و 964 عدد و تعداد پرونده های راکد موجود نیز 17 هزار و 136 عدد بوده است.

این مسئول گفت: در سال گذشته 11 هزار و 678 مورد بازرسی از کارگاه های تولیدی و صنعتی به عمل آمده است.

سجادی در پایان عنوان کرد: سعی بر این است که با تلاش و جدیت هرچه بیشتر مسئولان و کارکنان اداره تامین اجتماعی شهریار، روز به روز خدمات بهترو سازنده تری به شهروندان ارائه گردد و در جهت تامین رفاه اجتماعی کامل و جامع، گامهای موثری برداشته شود.

کد مطلب 1650644

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