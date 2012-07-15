دبیرخانه دائمی مدرسه تابستانی علوم بین رشته ای در شیراز فعال شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایمانیه بعد از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه همایش ملی سومین مدرسه تابستانی علوم بین ‌رشته‌ای در شیراز افزود: مدرسه علوم بین ‌رشته‌ای باید صاحب دبیرخانه دائمی شود و در این راستا دانشگاه علوم پزشکی شیراز آماده هر نوع همکاری با دانشگاه شیراز است.

وی افزود: دروسی مانند اخلاق و معارف و تولید تجهیزات و فناوری مورد ارتباط با تمام رشته‌ها هستند به همین دلیل باید نقش آنها پر رنگ تر از گذشته شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: با همکاری گسترده دانشگاه‌ها و برگزاری جلسات به شکل هفتگی می‌توانیم کیفیت برنامه‌های علمی را افزایش دهیم.

ایمانیه تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی شیراز آمادگی خود را برای هر نوع همکاری در راستای مدارس تابستانه علوم بین رشته ای را اعلام کرده است

وی تصریح کرد: برگزاری چنین همایش هایی می‌تواند برای رشد علمی دانشجویان رشته‌های مختلف بسیار مفید باشد.

سومین همایش ملی مدرسه تابستانی علوم بین‌رشته‌ای با محوریت هوش مصنوعی و محاسبات نرم، فناوری نانو و کاربردها، علوم زیست پزشکی، انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری اطلاعات و ارتباطات، خانواده، جامعه و سلامت، مهارت‌های مدیریتی، اخلاق در علم فناوری، علوم شناختی، تاریخ و فرهنگ و هنر به مدت چهتار روز رد شیراز برگزار می شود.