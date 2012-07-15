شب های رمضان و طرح اذان تا اذان

به گزارش خبرگزاری مهر، اذان شعار توحید، اقرار به وحدانیت خدا، رسالت محمد مصطفی (ص) و ولایت حضرت علی مرتضی (ع) و اولاد طاهرینش (ع) است. وقتی سخن از اذان می آید دل و جان با یاد نماز و نیایش عطر آگین می شود، نمازی که باز دارنده از فحشا و منکر است و عمود خیمه دین.

اذان تا اذان، نور تا نور است و سرچشمه فیض کمالات و معنویات، بخصوص اگر این چشمه نور با ماهی چون رمضان المبارک قرین شده و مردم را به حضور در ضیافت الله فرا بخواند.

اذان تا اذان فرصتی است بسیار ارزشمند و غنیمتی است بسیار گرانبها که بندگان خدا با اجابت و دعوت حق و گام نهادن در مسیر نور و معرفت پله های تکامل و اوج را طی نموده و همگام با عبادالله الصالحین به نجوا با معنوی نشسته و با قرآن و دعا انیس شده و شب های قدر را با نور معرفت و انس روشنایی می بخشند .

اذان تا اذان حبل المتین الهی است و ستارگان درخشان در شب های رمضان حلقه های وصل جاده عشقند و منادی شور وصال و دلدادگی. آری شب های رمضان هدیه های بی بدیل الهی به مشتاقان کمال، رهجویان وصال است و سفره افطار تا وعده سحر زنجیره لطف خداوند و فیض باران آسمان معنویت است .

زمزمه مناجات عاشقانه افتتاح و دعای سحر و حضور در مساجد و محافل رمضانیه و تلاوت آیات نور و انس با معبود ره آورد منحصر به فرد ضیافت الله و نمازهای عارفانه و نیایش های عاشقانه کهکشان نوری است از اذان مغرب تا اذان صبح که با دعوت حق و اجـابت مؤمنان با حضور در سفره ضیافت نور محقق شده است.

با توجه به این مهم متاسفانه گروهی عظمت و شوکت این لحظه ها و شب های ناب را نادیده گرفته و اذان تا اذان را از اوج ملکوت و عرفان به چاه مادیت و هوس تنزل داده و شب های رمضان را با شب های گلو بندک اشتباه گرفته و مردم را از سفره نور و فیض به سفره هوس و بیراهه و از محافل قدسی و مساجد به سینماها و تماشاخانه ها رهنمون می سازند، تا به جای تماشای ملکوت به تماشای فلان فیلم و فلان بازیگر و فلان داستان نشسته و شب های رمضانیه را با نسخه لهو و لعب به سر آورند، لابد این گروه تصور می کنند مخاطبین آنها از دعوت نامه الهی جهت حضور مستمر در سفره فیض و نور رمضان معاف هستند و از مجاهده در جهاد اکبر که بهترین جلوه آن در شب ها و روزهای ماه مبارک رمضان جلوه می کند فارغ شده اند .

بی گمان همچنان که تکریم جایگاه و رعایت آداب و حرمت ماه مبارک رمضان در نزد خدای بزرگ بسیار مأجور است، بی حرمتی به آداب و حرمت این ماه مبارک نیز مسئولیت و عواقب خطیری دارد که همه باید از آن به خدای بزرگ پناه ببریم.

در مکتب پر فیض اسلام و در محضر پیامبر اعظم (ص) و اهل بیت مطهرش (ع) آموخته ایم که ماه رمضان جلوه عبودیت و تقوی است و تمرین خویشتنداری در برابر هوس ها و خواسته های نفسانی و جلوه اکمل جهاد اکبر، در این ماه سفارش شده ایم به انس با قرآن و آشتی با دعا و نیایش و قرین شدن با اعمال و آداب خاصه شب ها و روزهای این ماه نور و معرفت برای کسب آمادگی و لیاقت حضور در شب قدر که از ارزشی والاتر از هزار ماه برخوردار است .

بزرگان دینی به ما توصیه کرده اند که قدر لحظه لحظه این ماه بزرگ را بدانیم تا در دنیا و آخرت دچار حسرت و افسوس نشویم و از این سفره فیض و توفیق میهمانی الهی حداکثر استفاده و نهایت بهره را ببریم. به ما گفنه اند شبها و سحرهای رمضانیه بهترین اوقات برای خوشه چینی از رحمت الهی و نیل به قرب و رضوان الهی است و حواسمان باشد نکند برخی طرح ها و برنامه ها آگاهانه و نا آگاهانه مردم را از مسیر هدایت به غفلت و گمراهی بکشاند.

اذان ندای هدایت و فطرت سوق دادن ایشان به خیرالعمل است و مبادا شأنیت و حرمت آن را بشکنیم. در ماه رمضان زمین، آسمان، جن و انس و ملک ندای ربنا سر داده و درهای بهشتی به روی روزه داران و مناجات کنندگان باز است و نسیم معنویت و عرفان بر دل های عاشق و عارف وزیدن می گیرد مبادا خلاف جهت حرکت کنیم .

امید است عنایت خاصه خداوند شامل حال شده و در ماه ضیافت الهی، ارمغان ارزشمند و هدیه بی بدیل آسمانی احس الحال نصیب همه مشتاقان وصال و دوستداران کمال گردد.

.............................

حجت الاسلام مسعود صفی یاری