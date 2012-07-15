شب های رمضان و طرح اذان تا اذان

به گزارش خبرگزاری مهر، اذان شعار توحید، اقرار به وحدانیت خدا، رسالت محمد مصطفی (ص) و ولایت حضرت علی مرتضی (ع) و اولاد طاهرینش (ع) است. وقتی سخن از اذان می آید دل و جان با یاد نماز و نیایش عطر آگین می شود، نمازی که باز دارنده از فحشا و منکر است و عمود خیمه دین.
اذان تا اذان، نور تا نور است و سرچشمه فیض کمالات و معنویات، بخصوص اگر این چشمه نور با ماهی چون رمضان المبارک قرین شده و مردم را به حضور در ضیافت الله فرا بخواند.
اذان تا اذان فرصتی است بسیار ارزشمند و غنیمتی است بسیار گرانبها که بندگان خدا با اجابت و دعوت حق و گام نهادن در مسیر نور و معرفت پله های تکامل و اوج را طی نموده و همگام با عبادالله الصالحین به نجوا با معنوی نشسته و با قرآن و دعا انیس شده و شب های قدر را با نور معرفت و انس روشنایی می بخشند.
اذان تا اذان حبل المتین الهی است و ستارگان درخشان در شب های رمضان حلقه های وصل جاده عشقند و منادی شور وصال و دلدادگی. آری شب های رمضان هدیه های بی بدیل الهی به مشتاقان کمال، رهجویان وصال است و سفره افطار تا وعده سحر زنجیره لطف خداوند و فیض باران آسمان معنویت است.
زمزمه مناجات عاشقانه افتتاح و دعای سحر و حضور در مساجد و محافل رمضانیه و تلاوت آیات نور و انس با معبود ره آورد منحصر به فرد ضیافت الله و نمازهای عارفانه و نیایش های عاشقانه کهکشان نوری است از اذان مغرب تا اذان صبح که با دعوت حق و اجـابت مؤمنان با حضور در سفره ضیافت نور محقق شده است.
با توجه به این مهم متاسفانه گروهی عظمت و شوکت این لحظه ها و شب های ناب را نادیده گرفته و اذان تا اذان را از اوج ملکوت و عرفان به چاه مادیت و هوس تنزل داده و شب های رمضان را با شب های گلو بندک اشتباه گرفته و مردم را از سفره نور و فیض به سفره هوس و بیراهه و از محافل قدسی و مساجد به سینماها و تماشاخانه ها رهنمون می سازند، تا به جای تماشای ملکوت به تماشای فلان فیلم و فلان بازیگر و فلان داستان نشسته و شب های رمضانیه را با نسخه لهو و لعب به سر آورند، لابد این گروه تصور می کنند مخاطبین آنها از دعوت نامه الهی جهت حضور مستمر در سفره فیض و نور رمضان معاف هستند و از مجاهده در جهاد اکبر که بهترین جلوه آن در شب ها و روزهای ماه مبارک رمضان جلوه می کند فارغ شده اند.
بی گمان همچنان که تکریم جایگاه و رعایت آداب و حرمت ماه مبارک رمضان در نزد خدای بزرگ بسیار مأجور است، بی حرمتی به آداب و حرمت این ماه مبارک نیز مسئولیت و عواقب خطیری دارد که همه باید از آن به خدای بزرگ پناه ببریم.
در مکتب پر فیض اسلام و در محضر پیامبر اعظم (ص) و اهل بیت مطهرش (ع) آموخته ایم که ماه رمضان جلوه عبودیت و تقوی است و تمرین خویشتنداری در برابر هوس ها و خواسته های نفسانی و جلوه اکمل جهاد اکبر، در این ماه سفارش شده ایم به انس با قرآن و آشتی با دعا و نیایش و قرین شدن با اعمال و آداب خاصه شب ها و روزهای این ماه نور و معرفت برای کسب آمادگی و لیاقت حضور در شب قدر که از ارزشی والاتر از هزار ماه برخوردار است.
بزرگان دینی به ما توصیه کرده اند که قدر لحظه لحظه این ماه بزرگ را بدانیم تا در دنیا و آخرت دچار حسرت و افسوس نشویم و از این سفره فیض و توفیق میهمانی الهی حداکثر استفاده و نهایت بهره را ببریم. به ما گفنه اند شبها و سحرهای رمضانیه بهترین اوقات برای خوشه چینی از رحمت الهی و نیل به قرب و رضوان الهی است و حواسمان باشد نکند برخی طرح ها و برنامه ها آگاهانه و نا آگاهانه مردم را از مسیر هدایت به غفلت و گمراهی بکشاند.
اذان ندای هدایت و فطرت سوق دادن ایشان به خیرالعمل است و مبادا شأنیت و حرمت آن را بشکنیم. در ماه رمضان زمین، آسمان، جن و انس و ملک ندای ربنا سر داده و درهای بهشتی به روی روزه داران و مناجات کنندگان باز است و نسیم معنویت و عرفان بر دل های عاشق و عارف وزیدن می گیرد مبادا خلاف جهت حرکت کنیم.
امید است عنایت خاصه خداوند شامل حال شده و در ماه ضیافت الهی، ارمغان ارزشمند و هدیه بی بدیل آسمانی احس الحال نصیب همه مشتاقان وصال و دوستداران کمال گردد.
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حجت الاسلام مسعود صفی یاری
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