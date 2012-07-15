9 مرکز بهداشتی برای اجرای طرح پزشک خانواده در ساری نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی ظهر یکشنبه در نشست با فرمانداران و روسای بیمارستانها و مدیران شبکه های بهداشتی درمانی استان گفت: 94 درصد خانوارهای شهری در طرح سرشماری شرکت کرده اند.

وی با اعلام اینکه 20 مرکز برای اجرای طرح پزشک خانواده در شهرستان ساری نیاز داریم گفت: کمبود 9 مرکز بهداشتی برای اجرای در طرح پزشک خانواده داریم .

معاون سیاسی فرمانداری مرکز استان گفت: 109 هزارپیامک، نصب 206 بنر، سه هزار پوستر برای اطلاع رسانی شهروندان توزیع شد.

یدالله کبرزاده، فرماندار آمل گفت: پزشک خانواده در حوزه درمان و سلامت جامعه اثرگذار است.

وی افزود: 10 هزار پیامک، 120 هزار تلفن گویا، 240 بنربرای اطلاع رسانی شهروندان در مورد این طرح در شهرستان ساری توزیع شد.