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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۲

حسینی اعلام کرد:

9 مرکز بهداشتی برای اجرای طرح پزشک خانواده در ساری نیاز است

9 مرکز بهداشتی برای اجرای طرح پزشک خانواده در ساری نیاز است

ساری- خبرگزاری مهر: معاون سیاسی فرمانداری ساری گفت: مرکز استان برای اجرای طرح پزشک خانواده به 9 مرکز بهداشتی نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی ظهر یکشنبه در نشست با فرمانداران و روسای بیمارستانها و مدیران شبکه های بهداشتی درمانی استان گفت: 94 درصد خانوارهای شهری در طرح سرشماری شرکت کرده اند.

وی با اعلام اینکه 20 مرکز برای اجرای طرح پزشک خانواده در شهرستان ساری نیاز داریم گفت: کمبود 9 مرکز بهداشتی برای اجرای در طرح پزشک خانواده داریم .
 
معاون سیاسی  فرمانداری مرکز استان گفت: 109 هزارپیامک، نصب 206 بنر، سه هزار  پوستر برای اطلاع رسانی شهروندان توزیع شد.
 
یدالله کبرزاده، فرماندار آمل گفت: پزشک خانواده در حوزه درمان و سلامت جامعه اثرگذار است.
 
وی افزود: 10 هزار پیامک، 120 هزار تلفن گویا، 240 بنربرای اطلاع رسانی شهروندان در مورد این طرح در شهرستان ساری توزیع شد.
کد مطلب 1650648

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