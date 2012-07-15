اصلاح الگوی مصرف گامی اساسی برای حمایت از تولید ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ولی الله عظمتی امروز در جمع مدیران این شهرستان با اشاره به اینکه رسانه‌ ها نقش مهمی در ایجاد بسترهای فرهنگی دارند، افزود: صدا و سیما به عنوان پر مخاطب ‌ترین رسانه، اصلی ‌ترین نقش و وظیفه را در این میان بر عهده دارد.

وی اظهارداشت: با این هدف صدا و سیما و سایر رسانه ‌ها می ‌توانند با ساخت برنامه ‌های مختلف به طور مستقیم و غیرمستقیم بر موضوع اساسی تولید ملی تاکید کرده و ذائقه و سلیقه‌ مصرف مردم به کالاهای ایرانی را تغییر دهند.

فرماندار رشت با بیان اینکه تحریمها امروز همانند دوران جنگ تحمیلی برای ملت ایران نعمت بزرگی هستند، گفت: در سایه‌ همین تحریمها فرزندان این مرزو بوم توانسته ‌اند در تمام زمینه ‌ها از صنایع هوا و فضا گرفته تا تولید داروهای نیازمند تکنولوژی بالا و ساخت سلولهای بنیادی توفیق حاصل کنند و این موفقیتها خود آغازی برای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی است.

وی یادآورشد: از آنجائیکه فقر، بیکاری، تورم و گرانی بسترهای اصلی بروز آسیبهای اجتماعی هستند بنابراین تکیه بر تولیدات داخلی و تشویق مصرف آنها می ‌تواند با کاهش بیکاری و تورم به طور مستقیم با آسیبهای اجتماعی مقابله کند.