برگزاری جشنواره پرچم در تهران/ گشایش نمایشگاه آثار حجمی "وید"

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جشنواره فرهنگی هنری "پرچم" در سه رشته عکاسی، طراحی پوستر و نقاشی کودکان در تابستان امسال برگزار میشود.
ناصر امینزاده دبیر نخستین جشنواره پرچم با بیان این خبر اظهار داشت: این جشنواره با توجه به رسالت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در صیانت از آرمانها و ارزشهای اسلامی و ملی و در جهت معرفی بیشتر این نماد ایرانی اسلامی به شهروندان برگزار میشود.
مدیر فرهنگی هنری منطقه پنج تهران افزود: از این پس برگزاری این جشنواره به صورت دوسالانه در سطح پایتخت ادامه خواهد داشت و مقرر شده که در سالهای آتی رشتههای شعر، نمایش، سرود و موسیقی نیز به محورهای جشنواره "پرچم" اضافه شوند.
وی هدف از برگزاری این جشنواره را یادآوری و بیان اهمیت پرچم و جایگاه ویژه آن در ایجاد همبستگی و یکدلی میان مردم، توجه به جایگاه آن در عرصههای گوناگون ملی، ورزشی، اقتصادی و صنعتی، نظامی، آیینی و توجه به کارکردهای پرچم به عنوان یک نماد بصری و مفهومی در حیات اجتماعی و زندگی روزمره مردم عنوان کرد.
امینزاده پرچم را از مهمترین نمادهای استقلال، هویت و حاکمیت یک کشور برشمرد و گفت: این نماد نقش مهمی در بالندگی نیروی روانی ملتها، اقتدار ملی، غرورآفرینی، ایجاد همبستگی، وحدت ملی، یکپارچگی و انسجام ملی دارد.
استقبال از "وید" در گالری ساربان
گالری ساربان شاهد استقبال علاقهمندان به نمایشگاه گروهی مجسمه و چیدمان با عنوان وید بود و دمای بالای هوا در یکی از گرمترین روزهای تابستان مانع از حضور صدها علاقهمند در گالری ساربان نشد که این بار با نمایش گروهی مجسمه و چیدمان با عنوان وید فضایی متفاوت از آنچه قبلا ارائه میکرد تجربه کرد.
نمایشگاه وید که مورد تحسین هنرمندان حاضر در مراسم قرار گرفت، شامل 22 اثر از 15 هنرمند است. بهار اربابی، پریسا بابایی، ملینا بهرامی، سپیده ترقی، سارا راه انجام، فرناز ربیعیجاه، آزاده روستا، سارا روحیصفت، مینا سرلک، المیرا سلامت، دلبر شهباز، نسترن صفایی، نگار فرجیانی، آتوسا وحدانی و ندا هویدا هنرمندان حاضر در این مراسم هستند که هر کدام با 1 تا 4 اثر شرکت کردهاند. تم بسیاری از کارها وضعیت زن و واکنش او به دنیای پیرامونش بود.
در این نمایشگاه مجسمه ها با مدیوم هایی چون برنز ،مس و فایبر گلاس ارائه شده بودند و ترتیب چیدمان آثار به این گونه بود که نمایش از مدیومهای کلایسک آغاز و با مدیوهای معاصرتر پیگیری میشد و در نهایت با چیدمانهای مفهومی پایان مییافت.
در این مراسم هنرمندانی چون کامبیز صبری، عظیم زرینکوب، ایرج شایستهپور، هنگامه صدری، سعید معیریزاده، دکتر بهنام کامرانی، احمد آریامنش، حسین عبدلهاشم پور و... حضور داشتند.
نظر شما