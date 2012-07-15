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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۹

مرتضی آقایی:

روادید سه کاروان حجاج آذربایجان شرقی به حج عمره لغو شد

روادید سه کاروان حجاج آذربایجان شرقی به حج عمره لغو شد

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر کل حج و زیارت آذربایجان شرقی از لغو شدن پرواز امروز یکشنبه فرودگاه تبریز به سوی مدینه خبر داد.

مرتضی آقایی مدیر کل حج و زیارت آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل موقعیت نامناسب امنیتی در عربستان و قیام مردم شیعه و نا آرامی های این کشور روادید حجاج آذربایجانی صادر نشد و پروازهای آنها لغو گردید.

وی در پاسخ به این سوال که تکلیف حجاج چه خواهد شد به خبرنگار مهر گفت: در زمان ثبت نام حجاج طبق قوانین مطرح شده  سفر زمانی میسر خواهد شد که صدور روادید انجام می گیرد.

مدیر کل حج و زیارت استان در پایان ابراز داشت: هزینه هایی که حجاج در زمان ثبت نام پرداخت کرده اند با توجه به اعلان کارگزاران مبنی بر عودت هزینه ها به حجاج ، از بانکهای ملی و ملت انجام خواهد شد و دی ماه سال جاری در صورت صدور روادید حجاج می توانند به سفر معنوی حج مشرف شوند.

کد مطلب 1650655

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