آشتی ملی استراتژی مقابله با اشغالگری اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، خالد مشعل شب گذشته در رباط پایتخت مغرب اظهار داشت: فلسطین به 2 استراتژی روند آشتی ملی فلسطین و دوم مقابله با دشمن صهیونیست نیازمند است.

وی با بیان این مطلب افزود: فلسطین برای مقابله با اشغالگری اسرائیل نیازمند آشتی ملی فلسطین است. مشعل در ادامه گفت: فلسطین از شدیدترین و سخت ترین نوع اشغال رنج می برد و صهیونیست ها تاریخ، جغرافیا و اراضی قدس را به تاراج می برند اما قدس بزرگ تر از آن است که متجاوزان بتوانند آن را از بین ببرند.

مشعل درباره اوضاع نوارغزه نیز گفت: علیرغم خروج اشغالگران از نوارغزه اسرائیل همچنان حریم هوایی و دریایی نوارغزه را تحت اشغال خود دارد و این منطقه از محاصره، تخریب و مجازات گروهی رنج می برد.