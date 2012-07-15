  1. بین الملل
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۲

خالد مشعل:

آشتی ملی استراتژی مقابله با اشغالگری اسرائیل است

آشتی ملی استراتژی مقابله با اشغالگری اسرائیل است

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در رباط پایتخت مغرب اظهار داشت که آشتی ملی استراتژی مقابله با اشغالگری اسرائیل محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، خالد مشعل شب گذشته در رباط پایتخت مغرب اظهار داشت: فلسطین به 2 استراتژی روند آشتی ملی فلسطین و دوم مقابله با دشمن صهیونیست نیازمند است.

وی با بیان این مطلب افزود: فلسطین برای مقابله با اشغالگری اسرائیل نیازمند آشتی ملی فلسطین است. مشعل در ادامه گفت: فلسطین از شدیدترین و سخت ترین نوع اشغال رنج می برد و صهیونیست ها تاریخ، جغرافیا و اراضی قدس را به تاراج می برند اما قدس بزرگ تر از آن است که متجاوزان بتوانند آن را از بین ببرند.

مشعل درباره اوضاع نوارغزه نیز گفت: علیرغم خروج اشغالگران از نوارغزه اسرائیل همچنان حریم هوایی و دریایی نوارغزه را تحت اشغال خود دارد و این منطقه از محاصره، تخریب و مجازات گروهی رنج می برد.

کد مطلب 1650656

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