به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر علیمرادی ظهر یکشنبه در جمع مسئولان آزادشهر افزود: می طلبد با برنامه ریزی برای ارتقای سرانه فاضلاب در استان اقدام شود.

وی به پروژه فاضلاب شهری آزادشهر اشاره کرد و گفت: این پروژه 100 کیلومتر طول دارد و در سال 81 حدود35 کیلومتر و3.6 کیلومتر خط انتقال آب انجام شده و بیش از پنج میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

وی اظهار داشت: قرار است طی 36 ماه این طرح احداث شود و یکسال به صورت آزمایشی بهره برداری شود و امسال 5 میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است.

علیمرادی بیان داشت: برآنیم تا از خدمات آن برای فاضلاب نگین شهر استفاده کنیم.

مدیرعامل آب و فاضلاب گلستان گفت: کل جمعیتی که می توانند از خدمات این تصفیه خانه بهره برند 100 هزار نفر است ولی در فاز اول 50 هزار نفر تحت پوشش قرار می گیرند.

وی یادآور شد: در حوزه مصرف آب با اسراف روبر هستیم و با توجه به تاکید اسلام در این زمینه باید برنامه ریزی شود.

علیمرادی گفت: اکنون 51 هزار نفر از جمعیت شهرستان آزادشهر با 12 هزار و 100 مشترک تحت پوشش آبفا هستند و نیاز آبی آن 195 لیتر در ثانیه است و در میان مدت این شهرستان مشکل کم آبی ندارد.

وی افزود: بیشتر منابع آب شهرستان زیر زمینی است و باید از منابع سطحی استفاده شود.