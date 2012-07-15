سد ارس 2 پلدشت امسال افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده ظهریکشنبه در بازدید از روند اجرایی این طرح با اشاره به اجرای 48 پروژه در قالب مهر ماندگار در استان افزود: سد ارس 2 در شهرستان پلدشت یکی از این پروژه ها است که امسال به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر عملیات اجرایی سد خاکی ارس 2 از 97 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است اظهارداشت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در سال جاری به بهره برداری می رسد.

سد ارس 2 که از نوع خاکی با هسته رسی به منظور ذخیره از رودخانه ارس در حال احداث است، طول تاج این سد 686 متر و ارتفاع ان از پی 22 متر بوده و شامل سد، بند انحرافی، کانال آب آور، سیستم تخلیه کننده و اتاق شیرآلات و سیستم تخلیه سیلاب است.

حجم مخزن سد در تراز ماکزیمم تا چهار میلیون و 700 هزار مترمکعب است و می تواند تا 10 میلیون و 800 هزار متر مکعب آب را تنظیم کند.

برای احداث این سد 120 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و با بهره برداری از این سد یک هزارو 500 هکتار از اراضی کشاورزی منطقه آبیاری می شود.

همچنین استاندار آذربایجان غربی از روند احداث دایک خاکی پلدشت بازید کرد.

استاندار آذربایجان غربی در بازدید از روند اجرایی دایک خاکی پلدشت با تاکید بر تسریع در روند اجرایی این طرح دستورات لازم را برای تامین اعتبار برای اتمام این پروژه صادر کرد.

دایک خاکی پلدشت از نوع بدنه خاکی با دیواره سنگی است که به طول 2100 متر و ارتفاع پنج متر با هزینه ای بالغ بر 62 میلیارد ریال احداث می شود.

این دایک در حال حاضر با 49 درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است.

برخورد قانونی با پیمانکارانی که به تعهدات خود عمل نمی کنند

استاندار آذربایجان غربی همچنین امروز در جریان بازدید از روند اجرایی مجتمع اداری و مجتمع فرهنگی شهرستان پلدشت با ابراز نارضایتی از روند کند اجرای پروژه گفت: با پیمانکارانی که به تعهدات خود عمل نمی کنند برخود قانونی می شود.

همچنین با دستور استاندار آذربایجان غربی مشکل کمبود اعتبار برای اتمام این دو طرح عمرانی در پلدشت حل شد.

مجتمع اداری شهرستان پلدشت با زیربنای تقریبی 3 هزار و 200 متر مربع و در زمینی به مساحت 3 هزار متر مربع احداث می شود.

این مجتمع در حال حاضر دارای 93 درصد پیشرفت فیزیکی می باشد.

همچنین مجتمع فرهنگی هنری شهرستان پلدشت در زیربنای 1909 متر مربع در حال ساخت است.

این مجتمع در حال حاضر از 85 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.