به گزارش خبرنگار مهر، احمد پورنگ‌نیا امروز یکشنبه در همایش ترانزیت پهنای باند بین‌الملل و بهره برداری از پروژه فیبرنوری دریایی پیشگامان با بیان اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت دو پروژه جدید را در دستور کار دارد که یکی از آنها راه‌اندازی یک کابل مستقیم و اختصاصی بین ایران و روسیه است اظهار داشت: پروژه دیگر نیز، شرکت در کنسرسیومی برای راه‌اندازی کابل ارتباطی از سنگاپور تا عمان است که این کابل در هند و ایران نقطه اتصال خواهد داشت.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه در گذشته با قطع کابل دریایی جاسک- فجیره، ارتباطات اینترنت کشور دچار مشکل می شد و اتکاء تنها به یک نقطه ارتباطی باعث می‌شد فروشندگان خارجی قیمت‌های بالایی را پیشنهاد دهند، افزود: برای حل این مشکل تعداد درگاههای دریافت پهنای باند بین الملل را زیاد کرده و ظرف چند سال گذشته با ایجاد رقابت توانستیم قیمت‌های خرید پهنای باند را به شدت کاهش دهیم.

پورنگ نیا با اشاره به راه اندازی پروژه فیبرنوری دریایی با مالکیت ایران در آبهای آزاد و کاهش قیمت پهنای باند از این طریق گفت: این کاهش قیمت به این دلیل است که شرکتی که در جنوب برای فروش پهنای باند فعالیت می‌کرد با ورود گروه ایرانی پیشگامان، به شدت قیمت را پایین آورد به حدی که قیمت‌ها نسبت به سال گذشته نصف شد. به همین دلیل گروه پیشگامان نیز قیمت را به نحوی تنظیم کرد که از قیمت‌های خارجی پایین‌تر باشد و شرکت زیرساخت بتواند از پیشگامان خرید کند.

وی در ادامه با بیان اینکه از ابتدای امسال حدود 20 درصد دوم تخفیف نرخ پهنای باند را در قیمت اینترنت به توزیع‌کنندگان کاهش دادیم که در مجموع ظرف یک سال گذشته قیمت پهنای باند شرکت‌های توزیع‌کننده اینترنت 40 درصد کاهش یافته است، افزود: قیمت پهنای باند تنها 10 درصد از هزینه‌های اینترنت کاربر است و برای کاهش اینترنت کاربر نهایی، شرکت‌های توزیع‌کننده باید در هزینه‌شان تجدیدنظر کنند.