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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۲

ابراهیمی خواستار شد:

اهتمام دولت به رفع دغدغه های فرهنگی مازندران

اهتمام دولت به رفع دغدغه های فرهنگی مازندران

ساری- خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران گفت: دولت باید نسبت به رفع دغدغه های فرهنگی استان اهتمام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی ظهر یکشنبه در نشست مشترک فرمانداران و مدیران مراکز بهداشت شهرهای استان اظهار داشت: برای اجرای عدالت در حوزه سلامت و توزیع خدمات بهداشتی به صورت عادلانه در نظام اجتماعی این طرح پی ریزی شد.

وی افزود: یکی از بزرگترین رویداد در حوزه سلامت و ارتقای شاخصه بهداشتی و همگانی بوده و می توان با مشارکت مردم این طرح را به نحوی صحیح اجرا کرد.
 
ابراهیمی با اعلام اینکه فرمانداران باید در شهرستان ها با هم افزایی ستاد طرح پزشک خانواده را مدیریت کنند افزود: در صورت برخورد با موانع در اجرای این طرح برخورد کنند و نباید بیگانه و بی اطلاع از این طرح باشند.
 
وی با بیان اینکه با اجرای این طرح عدالت در حوزه سلامت و بهداشت  برقرار خواهد شد افزود: طرح پزشک خانواده  یکی از بزرگترین طرح های دولت است.
 
ابراهیمی افزود: با مسائل و مشکلاتی برای اجرای این طرح برخورد می کنیم و با آسیب شناسی و شناسایی همه جوانب این طرح موانع پیش رو را برطرف سازیم.
 
وی از بازگشایی مجدد بیمارستان  خصوصی مهر ساری واقع در بلوار کشاورز در آینده نزدیک خبر داد.
کد مطلب 1650662

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