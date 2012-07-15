کیفیت فعالیتهای فرهنگی باید ارتقاء یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی عادل پور ظهر یکشنبه در یازدهمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان البرز اظهارداشت: به دلیل گستردگی عرصه فرهنگ توجه به کیفی سازی این امور در همه ابعاد به طور کامل جدی گرفته نشده است.



وی گفت: در شرایط کنونی به آن میزان که شاهد تقاضای افراد برای راه اندازی سفره خانه های سنتی هستیم متاسفانه اهمیت خدمت رسانی در حوزه فرهنگ چندان در سطح جامعه پر رنگ نیست.



حجت الاسلام عادل پور افزود: ظرفیت های زیادی برای انجام فعالیت های فرهنگی و ترویج ارزش های اخلاقی، اسلامی و انسانی در سطح جامعه وجود دارد که می توان از آن ها به بهترین شکل استفاده کرد و با فعالیتها غنای بیشتری بخشید.



امام جمعه شهرستان البرز یادآورشد: باید برخی محدودیت ها از مسیر فعالان و دلسوزان فرهنگی برداشته شود تا آن ها بتوانند در شرایطی مناسب و مساعد به برنامه ریزی در این عرصه بپردازند.



این روحانی با اشاره به لزوم توسعه کتاب خوانی در سطح جامعه اضافه کرد: می توان بسیاری از اماکن عمومی، سالن های انتظار ادارات، دستگاه ها و نهادها را با کتاب زینت کرد تا مراجعان در فرصت های مختلف از امکان مطالعه برخوردار شوند.



وی تاکید کرد: مسئولان فرهنگی باید دید وسیعی به حوزه کتاب و کتابخوانی داشته باشند و کتب دارای محتوای غنی، مفید و جذاب تر را در اختیار کتابخانه های عمومی قرار دهند.



حجت الاسلام عادل پور شناخت نیازهای نسل جوان را در انتخاب کتب ارسالی از کتابخانه های عمومی مهم دانست و بر لزوم تقویت کتابخانه های مدارس تاکید کرد و گفت: بسیاری از این کتابخانه ها با وجود مراجعه گسترده دانش آموزان از منابع مناسب و کافی برخوردار نیستند که امیدواریم در این زمینه نیز برنامه ریزی ها و هماهنگی های لازم صورت گیرد.



حجت الاسلام عادل پور در پایان خواستار پیگیری احداث و تجهیز کتابخانه در روستاهای شهرستان البرز شد.



در این جلسه همچنین سعید محمدخانی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان البرز گزارشی از عملکرد کتابخانه های این شهرستان ارائه کرد.

