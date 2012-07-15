اعلام آمادگی همکاری مرکز تحقیقات مخابرات با شورایعالی فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی براری در حاشیه جلسه هم اندیشی با روسای پیشین موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرامون موضوعات مطرح در خصوص شورایعالی فضای مجازی و نحوه تعامل با این شورا اظهار داشت: تعامل موثر با شورای عالی فضای مجازی برای سیاستگذاری و تدوین راهبردهای کلان در این حوزه از تکالیف همه دستگاههای اجرایی است که باید تلاش های لازم برای تحقق اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری از تشکیل این شورا عملیاتی شود

وی با تاکید براینکه شایعه پراکنی و اظهارنظرهای غیر کارشناسی زیبنده نظام جمهوری اسلامی نبوده و باعث ایجاد تنش ها و انحراف از مسیر خدمت به مردم می‌شود افزود: موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات بدون توجه به شایعه ها و خبرپراکنی‌های غیرکارشناسی در خصوص انحلال موسسه، با تکیه بر ساختارهای قانونی موجود برنامه های خود را پیگیری می کند.

براری خاطرنشان کرد: این اقدامات، در چارچوب مصوبات هیات امنا و کمیسیون دائمی و با توسعه همکاری با سازمانها و شرکتهای زیر مجموعه وزارت ارتباطات و بهره‌گیری از توان متخصصان و اساتید دانشگاه عملیاتی می شود.

وی با تاکید بر اینکه فلسفه وجودی مرکز تحقیقات مخابرات ایران پاسخگویی به نیازهای بخش ICT کشور است،گفت: حوزه‌های کاری این موسسه، طیف وسیعی از نیازهای بخش ICT کشور را پوشش داده که از آن جمله می توان به ادوات و سامانه های مخابرات نوری، رادیویی و ماهواره‌ای، سیستم های ارتباطات ثابت نسل آینده و مدیریت یکپارچه شبکه های مخابراتی اشاره کرد که در این حوزه ها این موسسه، همکاریهای وسیع و موثری با شرکتها و سازمانهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته و دارد.

رئیس موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: بخشی از فعالیتهای موسسه به حوزه فناوری اطلاعات مربوط است که در این بخش نیز موسسه آمادگی همکاری با تمامی دستگاههای متولی از جمله شورای عالی فضای مجازی در راستای انجام پروژه های مورد نیاز را دارد.

به گزارش مهر، مهدی اخوان بهابادی که پیش از این ریاست مرکز تحقیقات مخابرات ایران را عهده دار بود در نشست خبری خود از هماهنگی شورایعالی فضای مجازی با رئیس جمهور برای استقرار مرکز ملی فضای مجازی در محل مرکز تحقیقات مخابرات ایران خبر داد و گفت: براساس تکلیف مقام معظم رهبری باید هرچه سریعتر مرکز ملی فضای مجازی ایجاد شود که براین اساس قرار شد از امکانات اولیه موجود در این زمینه استفاده شود که استقرار در ساختمان مرکز تحقیقات مخابرات ایران به صورت توافقی با دولت تعیین تکلیف شد.

این درحالی است که برخی شائبه ها از ادغام مرکز تحقیقات مخابرات ایران - موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات- با مرکز ملی فضای مجازی و انفصال این مرکز تحقیقاتی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حکایت دارد.