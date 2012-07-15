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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۶

دهنوی تاکید کرد:

لزوم رعایت حجاب و عفاف در ادارات آزادشهر

لزوم رعایت حجاب و عفاف در ادارات آزادشهر

آزادشهر - خبرگزاری مهر: فرماندار آزادشهر بر لزوم رعایت حجاب و عفاف در محیط اداری تاکید کرد و گفت: کارکنان دستگاههای اداری ملزم به رعایت حجاب و عفاف هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید فاضل دهنوی ظهر یکشنبه در شورای اداری شهرستان افزود: همچنین اختلافات بین دستگاههای اجرایی باید در حوزه شهرستان رفع شود و به حوزه استانی کشیده نشود.

وی تاکید کرد: ادارات مختلف برای حل مشکلات مردم با یکدیگر تعامل و همکاری لازم را داشته باشند و ملزم هستند در محیط اداری حجاب و عفاف را رعایت کنند.

وی اظهار داشت: با توجه به فصل تابستان مدیریت صحیح مصرف انرژی باید در دستور کار قرار گیرد و علاوه بر این دستگاهها آمادگی برای افتتاح پروژه های هفته دولت را داشته باشند.

دهنوی گفت: از سال 72 در حال پیگیری تفکیک زمین 46 هکتاری بنیاد در فلکه الله شهرستان بودیم که با هماهنگی معاون عمرانی استانداری این کار صورت گرفت و اگر اداره ای این توانایی را داشته باشد بودجه با هدف استقرار ساخت ادارات داده می شود.

فرماندار آزادشهر گفت: همچنین ادارات مستاجر نیز می توانند در این سایت ساختمان اداری را بنا کنند.

کد مطلب 1650671

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